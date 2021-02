Una Fiorentina mediocre e svogliata è sconfitta a Udine

Una squadra senza nerbo e senza idee gioca per un pareggio che le sfugge negli ultimi minuti. Nella mediocrità si salvano solo Dragowski, Malcuit e Quarta. Opinabili le scelte di Prandelli

La sconfitta determinata da un errore di Milenkovic non può essere ascritta a sfortuna. Non può indurci a tacere sull'andamento di una gara che ha evidenziato ancora una volta la confusione di una Fiorentina che non riesce a trovare un gioco e neppure una qualche continuità di risultati. Una partita mediocre e noiosa tra due squadre che sembravano, per lunghi tratti, giocare per il pari. Un gioco spezzettato che non portava ad alcuna iniziativa davvero pericolosa. Molti errori, pochi tiri in porta fino al pasticcio difensivo che ha permesso a Nestorovski di segnare. Una sconfitta amara per i viola che provavano a trovare continuità dopo la vittoria con lo Spezia. La partita di Udine che doveva essere la gara della svolta si è rivelata un ennesimo passo falso che mantiene i viola in una mediocre e preoccupante posizione di classifica.

Comincia in attacco la Fiorentina la sfida in casa dell'Udinese. Al terzo un’incursione di Ribery b è fermata da Becao. Al settimo una doppia occasione per i viola: prima ci prova Eysseric ma il tiro è respinto da Stryger Larsen. Poi è Ribery che si vede murare una conclusione dal limite.

Dopo dieci minuti d'aggressività viola che fa ben sperare è l'Udinese ad alzare il ritmo e a creare qualcosa. Al dodicesimo Pezzella libera l'area dopo un insidioso corner bianconero. Due minuti dopo un cross di Molina è intercettato da Malcuit. La Fiorentina prova a ripartire ma non riesce a costruire. Subisce le ripartenze dell'Udinese che al 22' ha una grande occasione. I viola sono sbilanciati: DePaul conquista palla e serve Stryger Larsen che chiama Dragowski a un miracoloso intervento, Dopo questo episodio la partita si trascina senza emozioni sino alla fine del tempo quando ci prova Vlahovic con un tiro che finisce fuori. Al quarantacinquesimo Quarta conquista un pallone sulla trequarti e tira dalla distanza ma il pallone deviato finisce sulla traversa.

Nella ripresa Prandelli non cambia. La gara ha gli stessi ritmi del primo tempo ed è l'Udinese ad avere la prima occasione al decimo con un tiro di Molina fuori di poco. Al quarto d'ora un bello spunto di Malcuit è fermato dai difensori friulani. Due minuti dopo grande giocata di Ribery che serve Vlahovic che davanti alla porta non riesce a trafiggere Musso che s'oppone con bravura alla conclusione del centravanti viola.

Al 22′ Ribery affaticato chiede il cambio ed è sostituito da Kokorin. Al 33' L'Udinese si rende pericolosa con un tiro di Aslan che è fuori di poco, Al 35' Prandelli toglie Malcuit e un mediocre Castrovilli per Caceres e Amrabat. I cambi appaiono tardivi e l'esclusione di Amrabat dalla formazione iniziale era di per se discutibile. La partita scorre lentamente verso il pari. Le squadre appaiono stanche. Solo un episodio fortuito o un errore può sbloccare il risultato. Purtroppo l'episodio e l'errore arrivano per i viola. Al quarantunesimo De Paul crossa in area per Nestorovski che anticipa agevolmente Milenkovic e segna di testa, Prandelli schiera anche Borja Valero e Montiel. Il risultato non cambia. La Fiorentina perde l'ennesima gara in trasferta e la classifica si fa preoccupante.

Cesare Prandelli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Partita molto equilibrata, tra due squadre che hanno concesso poco. Non si voleva perdere. Nel momento in cui loro si erano un po’ richiusi abbiamo perso un po’ di attenzione. Non devi perdere l’attenzione nel finale. Purtroppo nelle ultime tre trasferte abbiamo raccolto poco, però le prestazioni ci sono state”.

E a proposito dell'errore di Milenkovic che ha determinato il risultato della gara: “Gli errori nel calcio ci stanno. Dobbiamo ricominciare da stasera a pensare alla partita di mercoledì e non perdere la convinzione di poter far bene. Avevamo coperto bene l’area, il cross era facile da leggere, però nel calcio ci sta. O sali velocemente o mantieni la marcatura, qui si è fatta una cosa di mezzo”.

Udinese-Fiorentina 1-0

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina (46' st De Maio), De Paul, Walace, Makengo (25' st Arslan), Stryger Larsen; Llorente (22' st Braaf), Nestorovski. Allenatore Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (43' st Borja Valero), Martinez Quarta; Malcuit (43' st Caceres), Eysseric (43' st Montiel) , Pulgar, Castrovilli (34' st Amrabat), Biraghi; Vlahovic, Ribéry (23' st Kokorin). Allenatore: Prandelli

Arbitro: Volpi di Arezzo

Reti: 41' st Nestorovski

Note: ammoniti: Martinez Quarta, Llorente, Kokorin