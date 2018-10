​Un tè da Ristori: Mino Maccari

Sabato 29 settembre ha inaugurato la mostra di Mino Maccari alla Florence Art Gallery di Franco Ristori in Borgo Ognissanti 64r, accanto alla splendida chiesa di San Salvatore in Ognissanti

Appuntamento molto interessante per gli appassionati dell’arte italiana del ‘900, dato che questo artista è un volto importante del panorama italiano, che percorso artisticamente i primissimi anni ‘20, continuando a dipingere con caustica ironia fino al 1989, anno della sua scomparsa.

Sono esposti più di 20 dipinti che coprono gli ultimi 40 anni della produzione di Maccari, oltre ad una decina tra litografie ed incisioni, tutte comunque scelte per la qualità davvero molto alta.

Per l’occasione è stato realizzato un catalogo curato da Giovanni Faccenda, il quale sta proseguendo nella sapiente rivalorizzazione degli artisti del territorio toscano che hanno segnato, con la loro arte, l’Italia del XX secolo.

Un’operazione che Faccenda ha iniziato con Ottone Rosai, seguita poi da Antonio e Xavier Bueno, Nino Tirinnanzi ed altri importanti nomi della nostra amata Toscana.



Durante la presentazione della mostra, tenuta da Giovanni Faccenda, erano presenti, tra i vari ospiti della galleria, Isabella Bueno (figlia di Antonio), Chiara Tirinnanzi (nipote di Nino), Paola Squillantini (figlia di Remo) ed i maestri Marcello Scuffi e Claudio Cargiolli.



Presso la Florence Art Gallery di Franco Ristori in Borgo Ognissanti 64r, le opere di Mino Maccari saranno visibili fino al 7 ottobre, un evento breve ma assolutamente da non perdere