Un potere semi-nascosto: la Massoneria

Un nuovo appuntamento del ciclo di conferenze “Sfogliare Firenze. Politica, cultura, economia e società" incentrato sulla Massoneria, una delle realtà più discusse e meno conosciute della storia del nostro Paese. Ne parlerà Fulvio Conti, tra i massimi studiosi del tema, che ricostruirà il ruolo di questa organizzazione nelle vicende politiche e culturali, tra mito, segretezza e influenza reale. Per gli appassionati di Massoneria ed Esoterismo e per chi vuole guardare dietro le quinte della storia una chiave autentica per capire i meccanismi del potere.

“Sfogliare Firenze. Politica, cultura, economia e società" è un'iniziativa promossa dalla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze, ideata da Paolo Ermini, giornalista e consigliere della Fondazione Biblioteche, un’occasione per rileggere alcune pagine della storia della città. Giovedì 18 giugno 2026, ore 16,30 alla Sala Convegni in via Bufalini 6, a Firenze.