Circled, nuovo high design brand italiano

Profondamente Made in Italy, si presenta come un vero e proprio concept brand che cela dietro le scelte stilistiche, semplici e immediate, una profondità di pensiero inedita e non omologata

Circled è il nuovo high design brand italiano. Profondamente Made in Italy, si presenta come un vero e proprio concept brand che cela dietro le scelte stilistiche, semplici ed immediate, una profondità di pensiero inedita e non omologata. Circled presenta maglieria in cachemire, felpe e T-shirt unite da un comune denominatore grafico, un grande cerchio colorato che ne delinea la forte identità. Massimo Salvoni, fondatore di Circled, artista concettuale, declina l’intera collezione nelle infinite varietà del cerchio, la forma perfetta, ispirandosi all’artista statunitense Kenneth Noland, affiliato alle correnti dell’espressionismo astratto e del minimalismo. Quanto le grafiche analogiche e visionarie degli Anni ’60, il decennio che ha segnato in modo indelebile il linguaggio del design universale. Sono sedici le composizioni circolari che Circled propone sui suoi capi. Un viaggio all’interno del colore, concettuale e personale, unito all’eccellenza dei materiali e della produzione italiana. Circled è disponibile nei migliori fashion retailer internazionali.