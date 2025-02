Un bus elettrico porterà a Villa Bardini?

"Ringraziamo il Presidente della Commissione 6 e i gruppi presenti per aver accolto una parte importante della mozione presentata nelle passate settimane, che rilanciava una proposta del Comitato San Niccolò (una navetta con 14 punti di interesse, da accompagnare a un tavolo sulle trasformazioni in Oltrarno e sull'impatto dell'overtourism)".Così Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune e Francesca Lupo - Sinistra Progetto Comune Quartiere 1-

"In attesa del voto del Consiglio comunale - proseguono - , c’è una parte istituzionale importante che chiede una nuova linea di trasporto pubblico locale (o l’allargamento di una esistente) per la zona dell’Oltrarno che interessa spazi di difficile accesso (come Villa Bardini).Quello che chiediamo è di dare priorità alla residenza, rispetto ai flussi turistici. Per questo per noi la risposta del Comitato era diversa e giusta, rispetto alla volontà del Presidente della Regione Toscana (di alcuni mesi fa) di riproporre una scala mobile.

Abbiamo accettato di togliere il riferimento a quest'ultima, ma non viene meno la posizione di contrarietà del nostro gruppo, prendendo atto che ieri è stato l’unico a esprimersi in tal senso.Ci teniamo anche a ribadire quanto affermato nella discussione di ieri. Se una proposta parte dal territorio e viene accolta dalle istituzioni, si tratta di una dialettica positiva. Perché il territorio non rimane immutato e i bisogni di chi lo vive cambiano, quindi la partecipazione è fondamentale anche fuori dai momenti elettorali.Ringraziamo quindi il Comitato per questa proposta, insieme alla Commissione 6 che per la parte dell’autobus elettrico ha voluto farla sua", concludono Palagi e Lupo.