Un altro weekend lungo da record durante il ponte di Ognissanti

Nella classifica delle top 30 destinazioni per gli italiani per il Ponte di Ognissanti di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, in testa c'è Lucca davanti a Roma e Firenze. Napoli e Torino a completare la top 5 tutta italiana. Tra le regioni italiane prevale la Toscana con ben 7 località in classifica, seguono Lombardia e Veneto con 3 mete.

Grande successo nel borgo di Pescaglia (LU) per la quindicesima edizione de La Notte Nera, il grande gioco spettacolo horror interattivo ambientato nel mondo dei Vampiri di Tuscia e targato Halloween Celebration. La Notte Nera 2024 ha preso il via ieri sera alle ore 21.00 dalla piazza centrale all’antico borgo di Pescaglia per poi svolgersi nel suo interno fino al termine del gioco avvenuto intorno alle 00.45 circa per poi concludersi con il successivo Gran Finale e la premiazione dei vincitori.

Oltre 150 i concorrenti partecipanti, provenienti da tutta Italia, che divisi in squadre hanno interpretato oltre 30 Famiglie di Vampiri chiamate a cercare di riportare in luce il Codice di Salvezza, indagando e snodandosi in mille peripezie tra enigmi da risolvere e prove da sostenere, interagendo con strani esseri e creature pericolose. Oltre 70 attori della compagnia Anonima Teatranti hanno dato vita a 25 scene disposte nell’intero centro storico di Pescaglia, mentre il pubblico assisteva affascinato, allietato anche dalle note musicali di un Concerto Magico (nella piazzetta del Municipio) rivolto a tutti i visitatori non giocanti.