Uffizi, prova di evacuazione con i Vigili del Fuoco

Lunedì la simulazione scatterà dopo l'allarme per la presenza di fumo in una stanza della Galleria. Coinvolte 50 persone di cui otto con disabilità sensorie e motorie

Lunedì prossimo 20 maggio, a seguito di accordi intrapresi tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana e la Direzione della Galleria degli Uffizi, si svolgerà una simulazione di evacuazione di una sezione posta nell’area espositiva della Galleria degli Uffizi, che prevede l’allarme alla sala operativa dei VVFF di Firenze, a seguito della segnalazione della presenza di fumo in una delle stanze della Galleria. A seguito dell’allarme sarà attivato il piano di evacuazione dei visitatori presenti al momento dell’allarme, che per l’occasione saranno circa 50, comprese 8 persone con disabilità sensoriali e motorie. L’evento, che verrà seguito in diretta streaming anche da osservatori esterni, si colloca all’interno del programma delle iniziative predisposte dall’Osservatorio regionale sui temi della sicurezza e del soccorso alle persone con esigenze speciali recentemente istituito dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana. Nella stessa giornata le immagini foto e video realizzate dal Centro Documentazione Video dei Vigili del Fuoco, saranno a disposizione sul sito www.vigilfuoco.tv