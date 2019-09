Ufficiale: Firenze dedica una strada a "Orso"

Dopo il sì in Commissione, approvata com'era scontato in Consiglio comunale la mozione di SPC. Voto contrario della Lega

"Soddisfatti per l'approvazione della mozione già passata in V Commissione, per intitolare un luogo toponomastico a Lorenzo Orsetti. Ringraziamo il Presidente Fabio Giorgetti per aver lavorato insieme a noi alla stesura del testo definitivo, così come le colleghe e i colleghi del Consiglio Comunale che hanno votato a favore. Siamo fortemente dispiaciuti invece del voto contrario della Lega, perché abbiamo scelto di ricordare Orsetti associandolo alla migliore storia italiana, quella della Resistenza, definendolo 'partigiano'. Consegniamo questo importante atto e risultato alla famiglia, alle compagne e ai compagni che lo hanno conosciuto".

Lorenzo Orsetti è il fiorentino morto il 18 marzo 2019 combattendo al fianco dei curdi contro l'Isis a Baghuz, in Siria.

