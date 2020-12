Tutto Mozart, diretta streaming dall’Auditorium S. Stefano al Ponte

Lunedì 14 dicembre alle 19 con l'Orchestra da Camera Fiorentina

Due tra le pagine tra le più note e impegnative di Wolfgang Amadeus Mozart: la “Sinfonia concertante per violino e viola K 364” e la “Sinfonia n. 29 K. 201” sono al centro del concerto che l’Orchestra da Camera Fiorentina propone lunedì 14 dicembre alle 19 in diretta streaming sulla sua pagina Facebook, nell’ambito del Festival dei concerti della liuteria toscana. La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, solisti Neri Grassini al violino e Leonardo Bartali alla viola.



Composta nel 1774 da un Mozart diciottenne, la “Sinfonia n. 29” marca la distanze da quello stile italiano, e dai suoi elementi decorativi, che troviamo in opere precedenti. Di pochi anni più tardi è la “Sinfonia concertante per violino e viola K 364”, definita dalla critica “il massimo risultato raggiunto da Mozart nella composizione con più strumenti solisti e orchestra”.



Il violista Leonardo Bartali si è formato alla Scuola di Musica di Fiesole e al Conservatorio Cherubini di Firenze, sotto la guida di Piero Farulli, Fabrizio Merlini, Milan Skampa e Augusto Vismara. È prima viola dell'Orchestra del Festival Pucciniano e dell'Orchestra da Camera Fiorentina. Collabora inoltre con l’Orchestra da Camera Boccherini e col compositore Marco Bonechi.



Dopo il diploma all’Istituto Vecchi di Modena, Neri Grassini ha perfezionato lo studio del violino con Corrado Romano, Franco Gulli, Domenico Nordio, Boris Belkin. Vincitore di numerosi concorsi musicali, ha collaborato con Orchestra del Teatro alla Scala e Symphonica Toscanini, sotto la direzione, tra gli altri, di Riccardo Muti e Lorin Maazel.



Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è un progetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina sostenuto da Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze con il progetto “Inverno Fiorentino”. Il festival è realizzato grazie anche al contributo in “art bonus” di Intesa Sanpaolo. In collaborazione con Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, Centro Studi Luigi Dalla Piccola. Direzione artistica a cura di Giuseppe Lanzetta.







W.A. Mozart Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per violino e viola K 364 (K6 320d)

W.A. Mozart Sinfonia n. 29 in la maggiore K. 201





Cell. 339 1632869 - www.orchestrafiorentina.it - info@orcafi.it



Giuseppe Lanzetta

Orchestra da Camera Fiorentina



Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Regione Toscana

Città Metropolitana di Firenze

Comune di Firenze / “Inverno Fiorentino”



Intesa Sanpaolo



Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze

Centro Studi Luigi Dalla Piccola.



Comune di Firenze

Musei del Bargello

Auditorium di Santo Stefano al Ponte