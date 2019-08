Tutti gli eventi dal 19 al 25 agosto al Molo in riva all’Arno

Dj set, aperiplogging, rafting sul fiume e iniziative “green”: musica e impegno per l’ambiente dall’aperiplogging ai “Drink gratis a chi raccoglie i mozziconi”

Dj set, aperiplogging, rafting sull’Arno e tante iniziative “green”: sono solo alcune delle proposte dello spazio estivo il Molo dal 19 al 25 agosto. Non solo eventi, ma anche un concreto impegno per l’ambiente: oltre alla pratica virtuosa del plogging, trend internazionale sempre più diffuso anche in Italia, dalle scorse settimane, infatti, il locale in riva d’Arno aderisce all’iniziativa lanciata dal Comune di Firenze “Drink gratis in cambio di mozziconi”: a chi consegna un bicchiere pieno di filtri di sigaretta raccolti da terra, sarà regala unabibita analcolica; un piccolo gesto che fa bene all’ambiente e sensibilizza alla cura del territorio.

Lunedì 19 alle 18.45 ci sarà la possibilità di fare T- Rafting in Arno, per una discesa sul fiume con bollicine. Per info e prenotazioni (lorenzo@t-rafting.com - t 3491780823) - www.t-rafting.com.

Mercoledì 21 alle ore 18, in collaborazione con l’associazione Run X You e Ploggers World, il Molo propone l’Aperiplogging: attività che unisce impegno per l’ambiente e wellness, grazie alla raccolta dei rifiuti da terra mentre si corre e si cammina. Dopo una piccola introduzione, ognuno partirà secondo il grado di allenamento per “ploggare” al passo di jogging o di walking. Il Molo fornirà ai partecipanti guanti monouso e sacchetti per raccolta. A seguire, Seccio djset.

Giovedì 22, spazio alla musica black col big party “Molo in Black” e la selezione musicale di Junior P. La settimana si conclude con tre dj set: in consolle si alterneranno Cantefunk(venerdì 23), Biba (sabato 24) e Marvin & Simone Fanfani (domenica 25).

La proposta culturale è affiancata da quella gastronomica con le varie specialità del Molo: dal caratteristico lampredotto fiorentino della Ditta Eredi L. Nigro, alla pizza biologica a Km 0 di SimBIOsi, dalle ricette di mare del Polpaio dell'Elba fino alle due novità di quest’anno, i gustosi sapori mediterranei di Italian Tapas e la tradizione artigianale della Gelateria Vivaldi. Alla cocktail list sulle rive dell'Arno ci pensa lo staff dello storico locale Rex Firenze, che quest’anno compie 30 anni.

Pagina FB https://www.facebook.com/molofirenze/

Pagina Instagram https://www.instagram.com/molofirenze/