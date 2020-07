Turismo in Toscana: ripartenza nel segno di Pico della Mirandola

Lo spot della Regione richiama l’Orazione De hominis dignitate con cui il letterato, nel 1486, componeva il manifesto del Rinascimento: “Grande miracolo è l’uomo...”

‘Toscana, Rinascimento senza fine’. È questo il concept della campagna di promozione della Regione Toscana, realizzata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana come una delle azioni per sostenere la ripartenza del turismo.

La campagna parte oggi con uno spot video rilasciato in prima battuta sui canali digitali e visibile attraverso il sito di visittuscany. Lo spot richiama l’Orazione De hominis dignitate con cui Pico della Mirandola, nel 1486, componeva il manifesto del Rinascimento: “Grande miracolo è l’uomo...”. A leggerle sono ragazzi toscani nati negli anni 2000, dei giovanissimi attori della ‘Compagnia dei Ragazzi’ di Pistoia.

Il video rappresenta la prima di una serie di azioni a cui si affiancherà tutta la gamma di declinazioni online o offline (affissioni, giornali, media online, riviste, web advertising, radio). Tutti i dettagli, i numeri e la strategia di comunicazione più complessiva saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per la prossima settimana.