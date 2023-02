Turismo a Firenze: il Sud-est asiatico anticipa il ritorno dei cinesi

Firenze, 16 febbraio 2023– In attesa del ritorno dei viaggiatori cinesi in Italia in seguito all'allentamento delle restrizioni anti-Covid, si ricavano segnali positivi in prospettiva futura dall’analisi dell’attività dei turisti del Sud-est asiatico (SEA). Si tratta di viaggiatori tradizionalmente alto spendenti, che hanno già ripreso a visitare le nostre città. Tra queste c’è Firenze, città d'arte per eccellenza e tra le mete italiane più richieste.

La domanda turistica del segmento SEA (Singapore, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine Vietnam e Cambogia) è in forte crescita, nonostante rappresenti per Firenze il 32% di tutta la domanda proveniente dalla regione dell’Asia e del Pacifico. Lybra Tech, azienda italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data, per destinazioni turistiche, aziende ed hotel, conferma che le ricerche di pernottamento degli ultimi tre mesi sono aumentate del 7,8% medio giornaliero, circa il doppio della media della regione Toscana (4%).

La loro domanda di viaggio con destinazione Firenze è più che raddoppiata nelle ultime sei settimane. Anche i dati di Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, confermano la crescita di Firenze. La città nel 2022 rappresenta il 12% della spesa Tax Free in Italia con un tasso di recovery del 90% rispetto al 2019, considerando l’intero anno è la città d’arte con il recovery più alto.

A partire dall’inizio della stagione estiva e dalla riapertura delle frontiere, i turisti SEA hanno superato le performance del 2019 non solo in termini di spesa tax-free, ma anche in termini di numero di transazioni emesse. Un dato rilevante che sottolinea chiaramente l’aumento dello shopping rispetto al 2019.

A caratterizzare i turisti SEA a Firenze è lo scontrino medio (€ 1.377), il più alto rispetto alle altre nazionalità e che ha registrato una crescita del 31%. La loro categoria merceologica preferita è Fashion & Clothing (76%), con un tasso di recovery del 120% e una crescita dello scontrino medio del +41% rispetto al 2019.

Le nazionalità SEA che cercano più pernottamenti per Firenze sono Singapore, Indonesia e Vietnam. Un trend evidenziato anche dai dati di Global Blue, che nel 2022 posizionano Singapore in vetta per il più alto tasso di recovery (179%) e lo scontrino medio più alto (€ 1.455). Secondo Lybra Tech, i primi turisti ad arrivare saranno i Tailandesi, con una Booking Window - la finestra temporale di prenotazione - di 90 giorni. La Malesia si attesta la permanenza media più alta (3,8 notti in media), seguita dalle Filippine (3,7) che detengono il secondo posto anche per lo scontrino medio (€ 1.346). I turisti singaporiani sono prevalentemente coppie e, rispetto a famiglie e gruppi, hanno una permanenza media più bassa (1,7 notti in media). Effetto contrario per l’Indonesia, dove il turismo principale è sempre quello di coppia, ma ha una tendenza a programmare viaggi più lunghi rispetto a famiglie e gruppi.

Quest’analisi è frutto di un osservatorio che riesce ad unire dati prospettici con quelli consolidati. Si tratta del report trimestrale “The Next”, realizzato in partnership da Global Blue e Lybra Tech. L’analisi è basata sull'allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l'altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping (TFS) e di confrontarle con il mercato di riferimento.

I turisti, infatti, rappresentano un bacino di inestimabile valore per ogni azienda, ma i mutevoli bisogni ed i repentini cambiamenti delle dinamiche di mercato hanno reso la loro comprensione ancora più importante per la strategia aziendale. È questa ragione che ha portato alla nascita di The Next, che costituisce uno strumento unico per rendere i brand consapevoli e protagonisti delle trasformazioni del mercato turistico sempre più in rapida evoluzione. Il tutto per dare alle imprese del settore l'opportunità di pianificare scelte di business data-driven attraverso la lettura e l'interpretazione della domanda turistica futura.

“Il 2022 ha segnato il ritorno dei flussi turistici a livelli finalmente apprezzabili; dal canto nostro, come sistema-turismo, abbiamo saputo fare dei passi avanti concreti per essere pronti alla ripresa e per soddisfare le richieste di un turismo che è notevolmente cambiato”.Lo afferma Irene Floris, co-titolare dell’agenzia di viaggi CG Travel ed eletta presidente regionale della categoria turismo di Confartigianato, che spiega: “Uno dei fattori che contribuirà alla stabilizzazione della ripresa nel nostro territorio è il potenziamento di rotte e servizi dell’aeroporto di Firenze. Se prima era quasi impossibile partire da Firenze, oggi ci sono rotte e soprattutto prezzi molto più competitivi.

Ottimo, inoltre, il servizio di assistenza per le persone con disabilità”.

Per Floris le priorità da portare avanti a livello regionale sono “l’incentivo al turismo responsabile, una più organica promozione del nostro territorio, ma soprattutto un piano d’azione contro l’abusivismo, piaga cronica per il settore, alla quale sono esposte prima di tutto le imprese più piccole, come le agenzie di viaggi”. Ieri la presentazione del progetto Pnrr Turismo delle Radici che, per Floris, “può essere una risorsa in più: gli italiani sono da sempre molto legati al paese d’origine e sono divulgatori e testimoni della nostra bellezza; secondo le stime si parla di un bacino di oltre 80 milioni di persone, per non parlare del vantaggio offerto dalla destagionalizzazione. Porre l’accento sull’autenticità, inoltre, è sempre un’opzione corretta”.

A Irene i complimenti di tutta Confartigianato Firenze, di cui rimane alla guida della categoria turismo. “Sono certo che avere Irene anche nei vertici regionali ci darà una marcia in più nel tutelare i bisogni e nel portare avanti le richieste delle imprese del circuito turistico con tutti gli interlocutori”, aggiunge Alessandro Sorani, Presidente di Confartigianato Imprese Firenze.