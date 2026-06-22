Trasporti in Toscana: l'aumento dei biglietti come punta dell'iceberg?

Per migliaia di cittadini toscani, la mobilità quotidiana si sta trasformando in un esercizio di equilibrismo finanziario. Mentre le agende politiche regionali e comunali si riempiono di proclami sulla transizione ecologica e sull'urgenza di abbandonare l'auto privata, la realtà dei fatti presenta un conto salato che va in direzione opposta. Come si può seriamente incentivare l'uso del mezzo pubblico se, all'atto pratico, muoversi in città diventa un lusso sempre più gravoso?

L'aumento dei titoli di viaggio non è un evento isolato, ma il sintomo di un malessere più profondo nelle politiche pubbliche della nostra regione. In questo scenario, l'articolo si propone di analizzare non solo i numeri, ma le scelte strategiche — e le assenze — che stanno erodendo il potere d'acquisto dei pendolari, svelando un cortocircuito tra gli obiettivi di sostenibilità dichiarati e una gestione amministrativa che sembra aver smarrito la propria funzione di servizio sociale.

La recente decisione di elevare il costo del biglietto urbano di Autolinee Toscane da 1,70€ a 2,00€ rappresenta un caso emblematico di scollamento dalla realtà economica dei cittadini. Le istituzioni hanno giustificato l'operazione parlando di un adeguamento del 15% legato all'inflazione, ma un'analisi più rigorosa rivela una verità diversa: l'aumento effettivo è del 17,6%.

Se la Regione avesse realmente voluto proteggere il servizio applicando l'inflazione reale (attestata al 3,2% lo scorso maggio), il prezzo del biglietto, arrotondato per eccesso, non avrebbe dovuto superare la soglia di 1,80€. Il salto ai due euro appare dunque come una scelta politica punitiva, che trasforma l'amministrazione pubblica in un soggetto puramente speculativo. Come sottolineato da Vincenzo Donvito Maxia, Presidente dell'Associazione Diritti Utenti e Consumatori: "Ma la Regione quanto AT, ritengono di dover trattare gli aumenti di prezzi come un “qualunque” bottegaio che specula sui sommovimenti del mercato… anche se in Regione dovrebbero essere nostri rappresentanti… ricordiamocelo….".

Il rincaro dei bus è solo il primo colpo di una "doppia mazzata" alla mobilità. Il dibattito sull'introduzione di un pedaggio per i mezzi pesanti sulla Fi-Pi-Li aggiunge un ulteriore carico di incertezza. Secondo la Cisl Toscana, l'idea che questa misura colpisca solo il settore dell'autotrasporto è una fallacia economica: il pedaggio si tradurrebbe immediatamente in una tassa sulla borsa della spesa, poiché i maggiori costi della logistica verrebbero inevitabilmente scaricati sui prezzi al consumo.

La Segretaria Generale della Cisl Toscana, Silvia Russo, mette in guardia contro l'irrazionalità di una gestione che preferisce creare nuove sovrastrutture burocratiche piuttosto che ottimizzare l'esistente: "Nonostante le motivazioni congiunturali... noi crediamo che mettere le mani nelle tasche dei cittadini, come sempre più spesso avviene negli ultimi anni anche da parte della nostra Regione, non solo è ingiusto, ma anche inutile, perché non affronta i problemi. Si potrebbe fare di più e meglio, ad esempio si potrebbe chiedere un intervento di Anas, piuttosto che aumentare i costi con la creazione di una nuova società."

Esistono strade alternative che la politica sembra ignorare per comodità o inerzia. La proposta della Cisl è dirompente nella sua semplicità: attingere al settore del turismo, l'unico comparto che in Toscana registra una crescita costante e robusta. Utilizzare una quota della tassa di soggiorno per finanziare il Trasporto Pubblico Locale permetterebbe di:

Liberare risorse nei bilanci comunali, oggi strozzati dai costi di gestione del servizio.

Distribuire il carico finanziario su chi fruisce della bellezza della regione, anziché colpire esclusivamente i residenti e i pendolari.

Creare un circolo virtuoso in cui la ricchezza generata dai flussi turistici viene reinvestita per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il vero nodo, come evidenziato dal Presidente di ADUC Donvito Maxia, è il monopolio di fatto. Attualmente, una volta vinta la gara d'appalto, l'azienda opera senza stimoli al miglioramento perché l'utente non ha alternative. Eppure, la concorrenza nel settore dei trasporti non è "fantaeconomia": è già una realtà consolidata nel comparto ferroviario e in alcuni segmenti del trasporto extra-urbano su gomma. Se ci fosse una reale competizione sulla qualità del servizio e non solo sulla concessione, le aziende non potrebbero abusare della loro posizione privilegiata per imporre rincari a fronte di un servizio spesso carente. La sfida non è "chi" possiede i bus, ma "come" si permette al mercato di premiare chi offre il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il quadro si aggrava se si osserva il metodo con cui queste decisioni vengono assunte. La denuncia di Silvia Russo riguardo al mancato coinvolgimento delle parti sociali negli ultimi 3-4 anni rivela un cortocircuito istituzionale. L'esclusione di sindacati e associazioni ha prodotto soluzioni calate dall'alto, spesso scollegate dalle reali necessità del territorio.

Aumentare le tariffe proprio ora è definito "assurdo" per un motivo preciso: le città toscane sono "allo stremo" a causa della proliferazione dei cantieri legati al PNRR. La fretta di chiudere i progetti entro le scadenze europee sta rendendo la mobilità urbana un incubo; in questo contesto, penalizzare economicamente chi sceglie il mezzo pubblico — spesso l'unica alternativa possibile tra i blocchi del traffico — appare come un paradosso logistico e sociale senza precedenti.

La Toscana si trova di fronte a un bivio. Da un lato, una gestione che rincorre i costi attraverso aumenti tariffari ingiustificati e pedaggi indiretti; dall'altro, la possibilità di riforme strutturali basate sulla concorrenza e su fonti di finanziamento innovative come il contributo del turismo.

Il rischio concreto è che la mobilità sostenibile diventi un privilegio per chi può permetterselo, lasciando i lavoratori e i meno abbienti prigionieri di costi crescenti e servizi stagnanti. È possibile immaginare una regione moderna se il prezzo della transizione ricade esclusivamente sulle spalle dei più deboli?