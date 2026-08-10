Mercato di Sant’Ambrogio, miglioramento climatico

Concluso l’intervento per il miglioramento delle condizioni climatiche nelle aree sotto le superfici di copertura trasparente del Mercato di Sant’Ambrogio. Si tratta di un’ulteriore rifinitura - dopo la completa riqualificazione del mercato inaugurata lo scorso dicembre - finalizzata al miglior comfort termico per operatori e clientela anche nelle porzioni di superfici dove è presente una copertura trasparente, concordata con la Soprintendenza per la valorizzazione della pavimentazione storica rinvenuta durante i lavori di riqualificazione.

L’intervento per il miglioramento delle condizioni climatiche è stato realizzato tramite l’installazione di un sistema regolabile di frangisole, posto sotto alla copertura in policarbonato con protezione dai raggi uv, frazionato in 7 settori per ogni campata; il sistema frangisole è regolabile anche parzialmente, con possibilità di variare il passaggio dei raggi solari a seconda delle esigenze legate alle stagioni e alla necessità di maggior luce solare nei mesi meno caldi. L’importo totale netto per la realizzazione dell’intervento è di 51.582 euro.

“Con la fine dei lavori per la schermatura dei raggi solari miglioriamo ulteriormente la funzionalità di questo mercato così importante per i fiorentini”, ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini, “dopo l’intervento di completa riqualificazione inaugurato lo scorso dicembre che ha reso Sant’Ambrogio ancora più bello, accessibile e vivibile per chi ci fa la spesa e per chi ci lavora Con i lavori di riqualificazione, e oggi ancor di più con questo ulteriore intervento per il comfort termico, restituiamo alla città un luogo dell’anima, perché il Mercato di Sant’Ambrogio non è solo un luogo dove si compra e si vende.

un frammento di quella Firenze vera che ogni giorno si sveglia presto, lavora, crea relazioni, custodisce tradizioni e allo stesso tempo guarda al futuro. Il Mercato di Sant’Ambrogio non è solo un luogo dove si compra e si vende. Andando avanti con i lavori valorizzeremo il mercato con ulteriori arredi e decori, e a ottobre con un murale che interesserà tutte e quattro le facciate e che sarà tra le più grandi opere di questo genere in Italia”.

Ricordiamo che l’investimento complessivo per il nuovo volto del Mercato, inaugurato lo scorso dicembre, è stato di circa 1,9 milioni di euro, comprensivo delle due fasi di interventi per la realizzazione delle coperture esterne e dei lavori aggiuntivi per la riqualificazione della pavimentazione storica in pietra rinvenuta in corso d’opera, che adesso caratterizza il nuovo accesso al Sant’Ambrogio. I lavori di riqualificazione hanno riguardato anche nuove reti di impianti di illuminazione, elettrico e idrico a servizio degli esercenti.