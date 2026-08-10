Savino Del Bene Volley Scandicci, novità e conferme

La stagione 2026-2027 della Savino Del Bene Volley prenderà ufficialmente il via lunedì 17 agosto, quando la squadra si ritroverà a Scandicci per iniziare la preparazione agli ordini di coach Marco Gaspari.

La prima giornata sarà dedicata ai consueti controlli medici, poi il gruppo inizierà il lavoro in vista di una stagione ricca di sfide.Il roster sarà inizialmente incompleto a causa degli impegni internazionali che vedono protagoniste diverse atlete biancoblù con le rispettive Nazionali.

Le giocatrici della prima squadra presenti fin dal primo giorno saranno: Sara Alberti, Martina Armini, Caterina Bosetti, Sofia D'Odorico, Emma Graziani, Imma Sirressi e Lise Van Hecke, mentre Maja Aleksic si aggregherà al gruppo a partire dal 19 agosto.A completare il gruppo di lavoro prenderanno parte anche cinque atlete della formazione di Serie B1: Chiara Arcangeli, Martina Cantoni, Asia Conte, Virginia Sola e Jessica Trunner.Durante il precampionato si uniranno inoltre tre giocatrici straniere, che contribuiranno ad ampliare il gruppo a disposizione dello staff tecnico: la palleggiatrice serba Andrea Tisma e le schiacciatrici Antonija Gulin (Croazia) e Jessica Kosonen (Finlandia).Staff tecnico nel segno della continuitàPer la stagione 2026-2027 la Savino Del Bene Volley conferma gran parte dello staff che ha accompagnato la squadra negli ultimi anni.

Alla guida del gruppo ci sarà ancora Marco Gaspari, alla sua terza stagione in biancoblù e alla seconda iniziata fin dal primo giorno di preparazione come head coach.Al suo fianco sono stati confermati il vice allenatore Sandor Kantor, alla sesta stagione a Scandicci, e il terzo allenatore Mattia Cozzi, reduce dall'esperienza estiva al Savino Del Bene Volley Summer Camp e pronto a vivere il suo secondo campionato con il club.Conferma anche per Andrea Panzeri, che ricoprirà nuovamente il ruolo di sparring partner, proseguendo un percorso con il club iniziato nella stagione 2022-2023.Nel reparto della preparazione atletica resta Marco Sesia, reduce dal successo nella Volleyball Nations League con la Nazionale femminile turca e alla sua terza stagione con la Savino Del Bene Volley.

Novità nell'area scouting

L'unica novità nello staff tecnico riguarda l'area scouting. Simone Maurilli continuerà a far parte del club, ricoprendo un nuovo ruolo all'interno dell'area di rilevazione statistica e analisi, ma a seguire la prima squadra sarà il nuovo scoutman Antonio D'Ambrosio.

D'Ambrosio arriva alla Savino Del Bene Volley dopo oltre due anni come scoutman della Nazionale italiana femminile, incarico raggiunto dopo un percorso costruito attraverso anni di esperienza in Serie A2 con Sala Consilina, Palmi e Olbia e un'esperienza internazionale con il CSM Volei Târgoviște.

Confermato anche lo staff medico.

Nel segno della continuità anche lo staff sanitario. Saranno ancora i dottori Eligio Cavalli e Monica Fabbri a seguire la squadra dal punto di vista medico, mentre Sebastiano Cencini continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile della fisioterapia, con Gioele Corti che per il secondo anno il fisioterapista.

Prosegue poi la collaborazione con il club dell'osteopata Matteo Gori, del nutrizionista Christian Petri e dell'assistente nutrizionista Alessandra Simone.

Con l'avvio della preparazione estiva prenderà ufficialmente il via il percorso di avvicinamento alle gare ufficiali, con la Savino Del Bene Volley che farà il suo esordio in campionato domenica 4 ottobre alle ore 17.00 al Pala BigMat di Firenze contro la Reale Mutua Fenera Chieri '76.