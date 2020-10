Tramvia, stop al servizio notturno nel week end

Da venerdì 30 ottobre i tram concluderanno le corse a mezzanotte e mezzo come gli altri giorni

Da venerdì 30 ottobre sarà sospeso il servizio notturno della tramvia nel fine settimana. Venerdì e sabato quindi i tram concluderanno le corse a mezzanotte e mezzo come gli altri giorni invece che alle 2. Il provvedimento è stato deciso alla luce dalle nuove disposizioni del DPCM del 24 ottobre in materia di misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. La sospensione rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.