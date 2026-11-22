Da un lato l'avanzare dei cantieri per le nuove linee tranviarie e le opere di riqualificazione che promettono una città più sostenibile; dall'altro un clima politico rovente, fatto di liste di boicottaggio, proteste dei comitati di quartiere e accuse di scarso coinvolgimento democratico. Firenze si trova di fronte a una contraddizione complessa: è possibile modernizzare la città e trasformarla in chiave ecologica senza lacerare il tessuto sociale e la partecipazione dei cittadini?

Negli ultimi mesi, il dibattito sulla transizione urbana ha travalicato i confini tecnici per diventare uno scontro politico aperto che infiamma i quartieri, dalle piazze del centro storico fino alle periferie. Tra l'abbattimento programmato delle alberature, la minaccia delle isole di calore estive e la richiesta di una pianificazione trasparente, la cittadinanza chiede risposte chiare sul destino del proprio territorio.

Questo articolo analizza i quattro punti di svolta più impattanti e controversi emersi dal recente dibattito cittadino, per comprendere dove stia andando davvero il futuro verde di Firenze.

Uno scontro politico attraversa il Quartiere 5 e la frazione di Peretola a seguito della raccolta firme promossa contro l'abbattimento degli alberi a Campo di Marte. Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana e segretario regionale del partito, ha denunciato pubblicamente la comparsa sui social di post e commenti mirati a boicottare le attività economiche e i professionisti che hanno sostenuto la petizione popolare.

Nello specifico, Stella ha accusato Filippo Frizzi, segretario del circolo PD di Peretola, di aver pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali nei quali si raccoglievano le adesioni, accompagnato dall'invito esplicito a non mettervi più piede. Nella polemica è finito anche Filippo Ferraro, presidente del Quartiere 5 (PD), criticato per un commento relativo agli "avvocati a cui non rivolgersi", riferito ai professionisti che avevano offerto la propria disponibilità per autenticare le sottoscrizioni. Di fronte a questi episodi, definiti da Stella come comportamenti da "regime totalitario", Forza Italia ha chiesto formalmente le dimissioni immediate di Ferraro, sollecitando la sindaca Sara Funaro e il segretario comunale del PD Federico Gianassi a prendere nettamente le distanze dall'accaduto.

"Da ieri Filippo Frizzi e Filippo Ferraro sono bersaglio di attacchi, offese e intimidazioni sui social. Una violenza inaccettabile che deve cessare immediatamente. Siamo e saremo al loro fianco in tutte le sedi. Il confronto pubblico, anche quando acceso, non può mai trasformarsi in aggressione personale” ribatte subito Federico Gianassi “Quanto a fantomatici boicottaggi organizzati dal PD fiorentino, voglio ribadire un concetto per noi ovvio: il Partito Democratico di Firenze non boicotta nessuno.

Siamo un partito che valorizza e alimenta la pluralità dei punti di vista al proprio interno, figuriamoci se la condanniamo al nostro esterno. Tra quei commercianti ci sono persone che conosco da anni. Hanno sulla tramvia un’idea diversa dalla mia, ma non saranno mai miei nemici. La città deve vivere e alimentarsi di confronto vero, leale e rispettoso. Chi frequentava quelle attività continuerà a farlo, esattamente come ha già dimostrato il presidente Pierguidi stamani; chi non le frequentava o non desidera farlo sarà libero di scegliere e nessuno può censurarlo per questo, come è normale che sia in una città democratica”.

Sul fronte dei cantieri legati alla nuova linea tranviaria per Bagno a Ripoli, un segnale di trasformazione arriva da Piazza Beccaria, dove sono ufficialmente iniziate le operazioni di piantumazione della nuova dote verde. L'intervento punta a rileggere il disegno storico del Poggi adattandolo alle emergenze climatiche contemporanee, con l'obiettivo dichiarato dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessore alla Mobilità Andrea Giorgio di trasformare uno snodo di passaggio in uno spazio pubblico vivibile e protetto. La riqualificazione della piazza si articola attraverso precise scelte botaniche e interventi strutturali:

Nuove alberature totali : Il progetto prevede complessivamente 35 nuovi alberi adulti acquistati nei vivai del territorio. La fase iniziale vede la messa a dimora delle prime due componenti: 15 gelsi d'altezza compresa tra i 5 e i 6 metri nella corona esterna e, a seguire, 10 platani alti circa 8 metri nella corona centrale, che andranno a completare il contingente dei 35 esemplari previsti.

: Il progetto prevede complessivamente 35 nuovi alberi adulti acquistati nei vivai del territorio. Tutela del verde storico : Mantenimento e salvaguardia delle piante storiche già presenti sul lato di via Gioberti, tra cui una magnolia e un faggio.

: Mantenimento e salvaguardia delle piante storiche già presenti sul lato di via Gioberti, tra cui una magnolia e un faggio. Depavimentazione strategica : Modifica del progetto originario con la depavimentazione di circa 550 metri quadrati di superficie nelle aree più vicine alla porta storica e all'Archivio di Stato, per favorire la permeabilità del suolo.

: Modifica del progetto originario con la depavimentazione di circa 550 metri quadrati di superficie nelle aree più vicine alla porta storica e all'Archivio di Stato, per favorire la permeabilità del suolo. Criteri botanici funzionali: Selezione di esemplari vegetali rigorosamente privi di frutti per evitare che la caduta di residui possa macchiare la nuova pavimentazione in pietra.

L'avanzamento dei lavori, che prevede anche la realizzazione di nuove fontane, mira a concludersi entro il mese di dicembre per consegnare alla città una piazza rinnovata capace di contrastare l'effetto isola di calore durante le calde estati fiorentine.

"In una città come Firenze, dove le temperature estive sono sempre più elevated, investire nel verde significa anche rendere gli spazi pubblici più accoglienti e rispondere concretamente alle sfide poste dai cambiamenti climatici." dichiara Sara Funaro.

La tensione attorno alle infrastrutture riguarda da vicino anche la progettata linea tranviaria Libertà-Rovezzano. In questo contesto si inserisce la scelta di Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri (esponenti di Sinistra Progetto Comune, rispettivamente in Consiglio comunale e nel Consiglio di Quartiere 2), i quali si sono messi a disposizione presso il Circolo Andreoni per autenticare le oltre 5.000 firme raccolte dai comitati locali per richiedere una consultazione popolare, pur dichiarandosi in disaccordo con il merito del quesito espresso dalla petizione.

Questa scelta istituzionale prova a superare la sterile contrapposizione binaria tra "tramvia sì" e "tramvia no", rivendicando che l'accessibilità democratica debba essere garantita a prescindere dal giudizio di merito e rifiutando di etichettare la mobilitazione di quartiere come puramente "di destra" o "anti-tramvia".

Le preoccupazioni dei residenti nascono da dati concreti: il progetto attuale prevede infatti l'abbattimento di 428 alberi lungo i viali, creando forti timori per la perdita dell'ombra e la formazione di nuove isole di calore. A ciò si aggiunge la critica verso un'amministrazione che non ha ancora installato pensiline funzionali contro il calore in numerose fermate già esistenti della rete di bus e tram, nonostante si tratti di un presidio indispensabile per la salute pubblica.

Rimane tuttavia aperto un rilevante nodo procedurale. In mancanza del nuovo regolamento sulla partecipazione, si applica la normativa del 2001, che affida alla maggioranza politica la facoltà di scegliere forme, modalità e tempi della consultazione senza alcun termine rigido. Per questo motivo, Sinistra Progetto Comune chiede alla Giunta di chiarire prima della consegna delle firme chi deciderà, entro quando e con quale strumento, auspicando un voto aperto a tutti i residenti e accompagnato da una completa informazione sui numeri del progetto.

Il quadro complessivo della pianificazione cittadina è stato severamente criticato da Alberto Di Cintio, a nome dei firmatari del documento "Per una svolta urbanistica a Firenze", a seguito del vertice di maggioranza di metà mandato. Constatando l'assenza di un documento ufficiale scaturito dalla riunione, Di Cintio ha commentato amaramente che "la montagna ha partorito un topolino", lamentando la totale assenza di una reale inversione di rotta rispetto all'attività pianificatoria degli ultimi anni, già ampiamente contestata da ampi settori della comunità locale.

I movimenti civici continuano dunque a richiedere un profondo coraggio politico per rivedere i regolamenti edilizi e arrestare definitivamente le dinamiche di rendita immobiliare in città.

La sfida di conciliare la necessaria modernizzazione delle infrastrutture di trasporto e la riqualificazione degli spazi pubblici con la tutela del verde esistente e il rispetto delle dinamiche democratiche appare oggi più complessa che mai. Trovare il giusto equilibrio tra la rapidità richiesta dalla transizione climatica e la legittimità delle istanze partecipative rappresenta la vera prova del governo cittadino. Il futuro ecologico della città non si giocherà soltanto sul numero di alberi messi a dimora o sulle linee di tram tracciate sulla carta, ma sulla reale capacità delle istituzioni di ascoltare, coinvolgere e accogliere le istanze dei propri cittadini senza cedere alla polarizzazione.