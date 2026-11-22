Fotografie di Jacopo Bianchi

Il dibattito pubblico appare imprigionato in una polarizzazione teatrale. Da una parte, le semplificazioni mediatiche e le scorciatoie della politica riducono complessi fenomeni sociali a semplici slogan emergenziali; dall'altra, la realtà materiale del Paese soffre per la paralisi dei servizi essenziali, il degrado delle infrastrutture e la fragilità delle istituzioni educative.

Esiste tuttavia un filo conduttore che unisce le nevrosi della comunicazione contemporanea: l'incapacità di scindere lo scontro ideologico dalle urgenze concrete, e la tendenza sistemica a oscillare tra il pregiudizio collettivo e la rimozione dei fatti.

Nel discorso politico e mediatico, la tentazione di convertire le condotte dei singoli individui in una condanna sommaria contro un'intera comunità rappresenta una deriva. L'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia mette in guardia dall'associazione automatica tra un fatto di cronaca e la fede musulmana, trasformando l'appartenenza religiosa in una presunzione di colpa che investe milioni di cittadini per azioni mai commesse.

«Non chiediamo immunità dalla critica e non vogliamo sottrarre nessuno al giudizio sui propri comportamenti. Chiediamo il contrario: che ciascuno risponda di ciò che fa e che nessuna fede venga trasformata nel capo d’accusa contro milioni di persone. Generalizzare non rende l’Italia più sicura; la divide. La responsabilità individuale, la precisione delle parole e il rispetto della dignità umana sono la base di una convivenza libera e matura» dichiara Yassine Baradai, Presidente UCOII.

Dal punto di vista dell'analisi sociale, la generalizzazione mina le fondamenta della convivenza civica. Quando la responsabilità personale viene soppiantata dalla colpa di gruppo, non si garantisce maggiore sicurezza: si frammenta il tessuto sociale e si fabbricano nemici di comodo per la propaganda di giornata.

Se da un lato il dibattito pubblico cede alla scorciatoia della colpa collettiva, dall'altro la narrazione progressista soffre di una cecità speculare, fondata sul dogma secondo cui l'accesso ai più alti livelli dell'istruzione e del prestigio professionale garantisca automaticamente l'assimilazione dei valori democratici e laici.

A demolire questa visione concettuale è stato il fermo a Milano di Youssef Siher, trentenne ricercatore e freelance di origini marocchine. Con un curriculum accademico impeccabile — laurea in Scienze Politiche, dottorato di ricerca e un'esperienza professionale presso l'ISPI — Siher incarna il profilo dell'intellettuale inserito. Eppure, l'indagine per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo lo indica come la mente dietro ai canali del "Movimento 17 ottobre", creati con l'obiettivo esplicito di incendiare le piazze, diffondere manifesti eversivi e stringere legami con l'antagonismo radicale.

Il caso Siher smentisce la tesi rassicurante secondo cui la radicalizzazione ideologica sia figlia esclusiva della marginalità economica o dell'ignoranza. L'accesso alla formazione universitaria occidentale non ha cancellato, ma ha anzi affinato, l'ostilità ideologica verso lo Stato laico. Dimostrare padronanza linguistica e condividere gli spazi del lavoro intellettuale può risolversi in un'assimilazione di facciata, del tutto incapace di colmare una profonda alterità valoriale.

Fotografie di Jacopo Bianchi

Le recenti occupazioni scolastiche hanno riacceso la contrapposizione tra il diritto alla protesta e la tutela della legalità, rivelando la distanza tra le manovre della politica e i bisogni reali degli studenti.

A Cascina, l'occupazione dell'IISS Pesenti ha provocato la ferma condanna di Mario Palmieri e Matteo Mozzo (Futuro Nazionale). I rappresentanti politici hanno sottolineato che, per quanto le rivendicazioni degli studenti — riguardanti il costo dei trasporti, l'utilizzo dell'auditorium, le richieste di cogestione e le contestazioni sulle risorse pubbliche — possano essere discusse in sedi idonee, il blocco della didattica viola il diritto allo studio della maggioranza: "La libertà di uno finisce dove comincia il diritto dell'altro".

Analogamente, a Prato, Claudiu Stanasel (Lega) ha denunciato la politicizzazione dell'occupazione del Liceo Copernico guidata dal Collettivo K27, criticando la presenza nell'istituto di figure di spicco del Partito Democratico (consiglieri comunali, regionali e un candidato alle primarie per il Sindaco di Milano) e ribadendo che la scuola non può trasformarsi in un circolo di partito.

Sul versante opposto, la maggioranza consiliare di Sesto (PD, Per Sesto, Alleanza Verdi e Sinistra) e i rappresentanti del Parlamento Regionale degli Studenti, guidati da Nicolas Pereira, difendono le mobilitazioni negli istituti Calamandrei, Agnoletti e al Liceo Artistico. La maggioranza sestese ha invitato i rappresentanti degli studenti in Consiglio comunale, sostenendo che l'ascolto delle proteste giovanili sia una ricchezza democratica e rifiutando di ridurre la partecipazione a un mero problema di ordine pubblico. Il confronto sulle mobilitazioni si articola su due visioni contrapposte:

Mentre la politica si scontra sul teatro ideologico delle occupazioni e degli striscioni, l'analisi materiale delle infrastrutture e dei fondi PNRR rivela una situazione di grave inefficienza gestionale e sovraccosto finanziario.

Un'indagine condotta da Fratelli d'Italia sui cantieri PNRR nel Comune di Borgo San Lorenzo ha portato alla luce criticità contabili e ritardi sistematici:

Istituto Chino Chini : La consegna della nuova palestra, promessa per ottobre 2025, è slittata a data da destinarsi. L'importo contrattuale principale è lievitato da 2.603.963,03 euro a 3.441.889,42 euro , segnando un aumento di +837.926,39 euro ( +32,18% ), a cui si somma un ulteriore affidamento separato di 22.424,00 euro per opere murarie.

: La consegna della nuova palestra, promessa per ottobre 2025, è slittata a data da destinarsi. L'importo contrattuale principale è lievitato da 2.603.963,03 euro a , segnando un aumento di ( ), a cui si somma un ulteriore affidamento separato di per opere murarie. Asilo nido di via Curiel : A fronte di una scadenza fissata per dicembre 2025, il quadro economico è salito da 2.283.600,00 euro a 2.408.049,03 euro , coperto con 124.449,03 euro di fondi comunali.

: A fronte di una scadenza fissata per dicembre 2025, il quadro economico è salito da 2.283.600,00 euro a , coperto con di fondi comunali. Polo per l'infanzia di Luco : Con un quadro economico da 1.658.749,71 euro (di cui 338.749,71 euro comunali) e un cantiere complementare da 254.848,91 euro finanziato via mutuo, i bambini dell'infanzia sono stati trasferiti in locazione temporanea presso i locali di una parrocchia per l'anno scolastico 2026/2027.

: Con un quadro economico da (di cui comunali) e un cantiere complementare da finanziato via mutuo, i bambini dell'infanzia sono stati trasferiti in locazione temporanea presso i locali di una parrocchia per l'anno scolastico 2026/2027. Scuola Primaria di Ronta: Inaugurata il 15 settembre 2026, la struttura è stata consegnata con spazi esterni incompleti, allacci provvisori e finiture interne ancora in corso di esecuzione.

Durante un'audizione presso la Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana — presieduta da Diletta Fallani (AVS), con gli interventi dei consiglieri Matteo Zoppini (FdI, che ha richiamato alla tutela dell'autonomia studentesca da condizionamenti docenti) e Simona Querci (PD) —, i rappresentanti del PRS Nicolas Pereira e Cosimo Borsini hanno denunciato il degrado strutturale degli edifici scolastici, la cronica mancanza di spazi idonei per le assemblee e l'aumento dei tassi di abbandono scolastico tra Firenze e Prato.

L'evidenza materiale è impietosa: mentre la narrazione mediatica si consuma sulle polemiche di facciata, la gestione dell'edilizia pubblica perde il controllo dei bilanci, lasciando gli studenti in strutture precarie o in sedi di fortuna.

Il quadro dell'autunno 2026 impone il superamento delle scorciatoie propagandistiche. Per tutelare la tenuta democratica, la politica deve applicare con fermezza il principio della responsabilità individuale, rigettando le demonizzazioni di massa e affrontando, senza ipocrisie, i cortocircuiti dell'integrazione ideologica. Al contempo, la gestione delle istituzioni scolastiche esige trasparenza sui conti, rispetto delle scadenze PNRR e garanzia dei servizi di base.