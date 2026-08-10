Tramvia, posata la prima pietra della linea Leopolda-Le Piagge

Tanta gente stamani alle Piagge per l’avvio ufficiale dei lavori della nuova linea tramviaria 4.1 Leopolda-Le Piagge. Un momento partecipato per un’opera che i residenti aspettavano da tempo.

Erano presenti la sindaca Sara Funaro, il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.

Con loro anche il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, le assessore Benedetta Albanese e Caterina Biti e diversi consiglieri di Quartiere.

"Oggi parte un’opera molto attesa - ha detto la sindaca Funaro -. Con la linea Leopolda-Piagge colleghiamo il centro con l’area più esterna del Quartiere 5 in appena 21 minuti. Diamo una risposta concreta in termini di mobilità sostenibile. Da oggi iniziano le opere propedeutiche e la cantierizzazione. Il nostro obiettivo è rispettare i tempi e ridurre al minimo i disagi. Questa linea avrà un impatto sulla viabilità più contenuto rispetto a quella per Bagno a Ripoli e a quella futura per Rovezzano-Campo di Marte".

Per il presidente Giani la tramvia è ormai un’infrastruttura metropolitana: "Non serve più solo Firenze, ma tutta l’area. Questa rete collegherà Scandicci, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Il tratto verso Le Piagge è innovativo anche perché ai lati dei binari nascerà una nuova viabilità parallela a via Baracca, che aiuterà a fluidificare il traffico verso Belfiore e Porta al Prato. Sul prolungamento fino a Campi Bisenzio sono estremamente ottimista per l’arrivo dei finanziamenti".

"È una trasformazione urbanistica straordinaria - ha aggiunto l’assessore Giorgio -. Un quartiere percepito a lungo come periferico sarà finalmente connesso al resto della città. È un cambiamento epocale che porterà anche alla riqualificazione degli spazi pubblici e collegherà Le Piagge a luoghi strategici come la Casa della Salute, la Manifattura e il Maggio Musicale. Sul tratto Piagge-Campi il confronto con il Ministero va avanti. Solo tre settimane fa abbiamo incontrato i tecnici: il nostro progetto è tra quelli immediatamente cantierabili nel post PNRR e contiamo di chiudere presto l’iter per le risorse".

Cosa parte ora

Sono iniziati i lavori della "fase 0". Servono a preparare 5 aree di cantiere e deposito: in via Piemonte il campo base nord per uffici e magazzino e quello sud per lo stoccaggio materiali, l’area verde del Pesciolino, l’area di via Lombardia e i cantieri operativi E1, D3 e D2. Sono interventi propedeutici: predisposizione dei depositi, opere temporanee, logistica e risoluzione di alcune interferenze con i sottoservizi. Non comportano costi aggiuntivi e rientrano nel quadro economico complessivo dell’opera.La linea 4.1 collegherà Leopolda e Le Piagge in 21 minuti e rappresenta il primo passo verso il futuro prolungamento fino a Campi Bisenzio.

Qui tutte le info sul progetto e le tempistiche: https://www.comune.firenze.it/novita/area-stampa/...