Leopolda - Le Piagge, una tramvia da 8,1 milioni di passeggeri l'anno

Al via lunedì prossimo, 20 luglio 2026, i lavori per la realizzazione della nuova linea T4.1 Leopolda – Le Piagge. La linea avrà 6,4 chilometri di lunghezza – 3400 metri su rilevato ferroviario e 3000 metri in nuova sede – in un percorso con 13 fermate che da Leopolda e Porta al Prato toccherà Visarno, Cascine, Manifattura Tabacchi, Pergolesi, Il Barco, Vespucci, Indiano, Via Puglia per raggiungere il capolinea delle Piagge, con un tempo medio di percorrenza per l’intera tratta di 21 minuti; la frequenza sarà di una corsa ogni 6 minuti e 25 secondi nelle ore di punta.

A presentare il progetto e i lavori sono stati la sindaca Sara Funaro, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio e il Presidente del Q5 Filippo Ferraro.

Tempi e investimenti - Il tempo fissato per la realizzazione della linea T4.1 è di 802 giorni, mentre l’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera è di 202.146.176 euro (26,87 milioni di euro a carico del Comune anche tramite trasferimenti da Rfi, 95 milioni finanziati con lo Sblocca Italia, 76,9 milioni di euro dallo Stato, 3,43 milioni di euro da Fondi Rfi nell’ambito dell’ex Patto per la Città).

Abbattimento di Co2 e PM10 - In base a una stima, ogni passeggero che utilizzerà la tramvia eviterà l’immissione del 70% di emissioni di Co2 rispetto all’uso di un veicolo privato, per un risparmio collettivo di 5.100 tonnellate di Co2 annue e di 1,5 tonnellate di PM10 giornaliere.

“I cittadini delle Piagge al centro, lo erano già per tutte le politiche che avevamo messo in campo, a partire da quelle abitative e socio-sanitarie, oggi lo sono anche grazie a questa opera di mobilità e ai percorsi di partecipazione per definire la riqualificazione che interesserà il loro quartiere a conclusione dei cantieri – dice la sindaca Sara Funaro – Lunedì sarà una giornata molto importante perché partiranno i lavori di questa nuova linea così strategica per Firenze, un’opera attesa da molte persone, soprattutto dal quartiere 5.

Partendo dalla Leopolda la 4.1 collegherà il centro di Firenze con le Piagge, con l’auspicio di proseguire poi al più presto fino a Campi Bisenzio. La linea avrà 6 chilometri e mezzo di lunghezza per un costo complessivo di 200 milioni di euro, e grazie a tempi di percorrenza di 21 minuti, minori di qualsiasi altro mezzo di trasporto, sarà particolarmente funzionale per i cittadini. L’impatto dei cantieri sulla viabilità cittadina sarà ridotto rispetto a quello per la realizzazione delle altre linee del sistema tramviario fiorentino, grazie all’utilizzo della sede dismessa della ferrovia; in ogni caso quando ci saranno modifiche al traffico daremo comunicazioni chiare e puntuali.

La linea Leopolda Piagge avrà anche un’importantissima funzione di riqualificazione urbana, attraversando aree attualmente abbandonate che acquisiranno nuova importanza in ambito cittadino e metropolitano. Avevamo detto che i cantieri sarebbero partiti entro questa estate ed eccoci qui”.“Lunedì poseremo la prima pietra per un’opera fondamentale, per una città più moderna, efficiente, sostenibile. – dice l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio - Con questa nuova linea della tramvia trasformeremo un'area che nel tempo è stata considerata periferia in un vero quartiere della città.

Sarà un collegamento tra gli snodi strategici della stazione Leopolda, delle Cascine, del Teatro del Maggio, della Manifattura, della Casa della Salute delle Piagge; grazie a questa opera un'area densamente popolata prenderà vita e sarà completamente trasformata attraverso una nuova viabilità, alberi, a nuove fermate, all'abbattimento dei sottopassi e al loro allargamento, per una trasformazione generale che porterà un miglioramento della qualità urbana. La riqualificazione riguarderà anche gli spazi dove lavoreremo, penso ad esempio alle grandi aree verdi che ci sono alle Piagge, e grazie a un percorso di partecipazione e confronto con le varie realtà del territorio decideremo come trasformarle a fine cantiere.

Sarà un'operazione davvero rivoluzionaria per una linea che è attesa da tantissimo tempo e che è destinata a cambiare il volto di un quadrante popolare e popoloso della nostra città. È un motivo d'orgoglio far partire i lavori dopo tanto, c'è un'aspettativa molto alta, vogliamo iniziarli e finirli in tempo. Per terminare questa infrastruttura abbiamo 802 giorni di cantieri, ovvero poco più di due anni: è un impegno gravoso perché lo portiamo avanti insieme ad altre linee, tra cui la T2.1 e la T2.2 che dobbiamo avviare.

Di fatto le linee tramviarie che stiamo realizzando sono un impegno fondamentale della nostra amministrazione per modernizzare la città”.

"Questa opera – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani - è il frutto di una grande sinergia istituzionale tra Regione Toscana e Comune di Firenze, un lavoro condiviso di cui sono particolarmente orgoglioso e che abbiamo portato avanti insieme alla sindaca Sara Funaro e all'assessore Andrea Giorgio. La Regione ha stanziato 30 milioni di euro per le opere di viabilità connesse alla nuova linea e, con il prossimo bilancio, aggiungeremo altri 12 milioni destinati al parcheggio scambiatore.

È un intervento strategico che ridisegna la mobilità dell'area ovest della città: chi arriva da via Pistoiese avrà finalmente un'alternativa a via Baracca, grazie a un nuovo asse viario che, sfruttando il corridoio della vecchia sede ferroviaria accanto alla tramvia, collegherà direttamente la zona alla Leopolda. Un progetto che rappresenta anche una significativa operazione di rigenerazione urbana, perché ricuce il rapporto tra il Parco delle Cascine e i quartieri circostanti. Sono convinto che i cittadini ne apprezzeranno i benefici: meno traffico su via Baracca, collegamenti più rapidi verso Ponte alla Vittoria, la riva sinistra dell'Arno, Scandicci e la direttrice per Livorno.

Una nuova viabilità - ha concluso Giani - che si integra perfettamente con la tramvia che verrà e contribuisce a costruire una mobilità più moderna, efficiente e sostenibile".

Opere accessorie - Il progetto per la T4.1 fissa anche la realizzazione di opere necessarie all’accessibilità alla linea, tra cui l’adeguamento del sottopasso pedonale che da via Baracca conduce al campo sportivo La Trave di via Vespucci, la predisposizione per il sottopasso ferroviario che da via Stazione delle Cascine condurrà alla fermata ‘Indiano’, un parcheggio scambiatore da 258 posti auto tra via Stazione delle Cascine e rampe Viadotto dell'Indiano un collegamento diretto tra il capolinea T4 e la stazione ferroviaria Piagge. Tra le opere accessorie, in via del Barco, l’eliminazione del sottopasso ferroviario che sarà sostituto con attraversamenti a raso corsie della sede tranviaria; intervento analogo in via delle Cascine.

La fase 0 - I lavori partiranno con una fase 0, necessaria alla preparazione logistica di 5 aree di cantiere e di deposito. Tra queste in via Piemonte il campo base E1 Lato Nord con destinazione area magazzino e uffici logistici; sempre in via Piemonte il campo base E1 lato sud con destinazione stoccaggio materiali; l’area verde Pesciolino per stoccaggio materiali provenienti da scavo; area stoccaggio via Lombardia; Cantieri operativi E1, D3 e D2. Si tratta di attività e opere propedeutiche alla realizzazione dell’intervento vero e proprio e che vengono eseguite nelle more del completamento della progettazione esecutiva in modo da ottimizzare le tempistiche e le lavorazioni successive.

Tra queste la predisposizione delle aree di deposito e stoccaggio dei materiali, le opere temporanee di cantiere, la predisposizione delle aree per attività logistiche preliminari all’esecuzione dell’intervento. Prevista anche la risoluzione di alcune interferenze con i sottoservizi. La progettazione esecutiva della fase 0 e l’avvio dei lavori preliminari non comportano spese aggiuntive ma rientrano nel quadro economico complessivo dell’opera.

I passeggeri previsti - Secondo le previsioni sulla nuova linea T4.1 Leopolda – Le Piagge viaggeranno ogni anno 8,1 milioni di passeggeri, mentre le persone che saliranno a bordo in un giorno feriale ordinario saranno in media 28.900.