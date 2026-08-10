La nuova rotatoria di via Lungo l’Ema sarà definitiva

“Accogliamo con favore la conferma, arrivata oggi in Consiglio comunale, che entro la fine di luglio sarà completata la progettazione per rendere definitiva la nuova rotatoria di via Lungo l’Ema, un intervento che in questi mesi ha già dimostrato concretamente di migliorare la circolazione.”

Lo dichiara Francesco Casini, consigliere comunale di IV – Casa Riformista, dopo la risposta dell’Assessore alla sua domanda di attualità.

“La rotatoria rappresenta un risultato importante, reso possibile grazie al finanziamento di Autostrade per l’Italia, alle risorse individuate dal Comune di Bagno a Ripoli già nel 2016, quando ero sindaco, e al contributo del Comune di Firenze. Un percorso avviato quasi dieci anni fa che oggi vede finalmente concretizzarsi un primo risultato con la definitiva realizzazione di una soluzione che ha già dato esiti positivi.”

“Proprio perché sono passati quasi dieci anni dall’individuazione delle risorse, adesso il Comune di Firenze non può più permettersi ulteriori ritardi. Resta infatti aperta la questione più importante: il completamento dell’intero sistema viario tra il casello di Firenze Sud, Ponte a Ema e la Chiantigiana. Su questo punto la risposta dell’Assessore è stata ancora parziale. È stato annunciato soltanto lo studio di un raccordo tra via Chiantigiana e via della Torre, senza indicare un progetto complessivo, un cronoprogramma dei lavori né tempi certi per la sua realizzazione.”

“Parliamo di uno dei principali nodi di accesso all’area fiorentina, attraversato ogni giorno da migliaia di cittadini diretti verso Firenze, il Chianti, il casello autostradale e soprattutto verso l’ospedale Santa Maria Annunziata. Per questo non possiamo fermarci alla sola rotatoria: è necessario accelerare sul completamento dell’intero assetto viario previsto, valutando anche la realizzazione di un vero e proprio bypass dell’abitato di Ponte a Ema, capace di alleggerire definitivamente il traffico che oggi grava sulla frazione.”

“Questo progetto nasce da un lavoro condiviso tra le amministrazioni interessate e rappresenta una risposta attesa da anni dai cittadini. Dopo quasi dieci anni è arrivato il momento di completare definitivamente questo intervento strategico, dando finalmente a Firenze Sud e a Ponte a Ema una viabilità moderna, sicura ed efficiente.”