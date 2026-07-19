Caso Mario Roggero: anche a Firenze la mobilitazione della destra

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per il duplice omicidio dei suoi rapinatori, ha smesso da tempo di essere un mero fascicolo giudiziario per trasformarsi in uno spartiacque politico-istituzionale. Non siamo di fronte a un semplice fatto di cronaca nera, ma a un punto di rottura che interroga le fondamenta stesse del nostro vivere civile. La vicenda tocca i nervi scoperti di una collettività scissa tra il bisogno di sicurezza e il rispetto della legalità, sollevando un interrogativo che scuote le coscienze: dove termina l'esasperazione di una vittima e dove inizia il superamento dei confini invalicabili imposti dallo Stato di diritto?

Nelle ultime settimane, il centrodestra fiorentino — unito sotto le sigle di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la Lista Civica Eike Schmidt — ha trasformato il caso in una battaglia politica. L’iniziativa culminerà giovedì 23 luglio, alle ore 19.30, in piazza Strozzi con una raccolta firme per la richiesta di grazia, configurandosi come una contestazione politica della sentenza. L'argomento centrale risiede nella convinzione che la fredda applicazione della norma non possa prescindere dal vissuto traumatico del condannato. I promotori non temono che la richiesta di grazia finisca per rappresentare una negazione della giustizia.

Questo scenario di politici che invocano le piazze nonostante l'attrito tra il Guardasigilli Carlo Nordio e il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha sentito la necessità di convocare il Ministro della Giustizia per ristabilire i perimetri d'azione del Governo in merito alla concessione della grazia, stigmatizzando ogni tentativo di forzatura ministeriale su una prerogativa che la Costituzione affida esclusivamente al Capo dello Stato.

L'intervento presidenziale è stato un atto di rigore costituzionale volto a proteggere l'istituto della clemenza dalle derive dello scontro partitico: “La decisione spetta al Presidente della Repubblica”. Questo richiamo non è solo formale; è la difesa di un sistema in cui il potere di perdono deve restare al di fuori della dialettica elettorale, garantendo che la clemenza non diventi mai un avallo politico alla violenza.

Un'analisi radicale è quella proposta da Vincenzo Donvito Maxia (ADUC), che sposta il focus dall'atto finale alla radice del problema: la disponibilità dell'arma. Secondo questa tesi, il possesso legale di uno strumento di offesa non è un deterrente, ma il "terreno fertile" su cui germoglia la tentazione della giustizia fai-da-te. L'analisi evidenzia criticità profonde:

L’istinto e il "muscolo del dito" : In situazioni di stress estremo, la distinzione tra intimidazione e uso letale è affidata a un impulso nervoso difficilmente controllabile dalla ragione.

In situazioni di stress estremo, la distinzione tra intimidazione e uso letale è affidata a un impulso nervoso difficilmente controllabile dalla ragione. Modelli socio-mediatici deleteri : L'influenza di leader internazionali come il presidente turco Erdogan , che esalta la diffusione di armi per l'autodifesa, e la costante esposizione mediatica a modelli di "giustizia privata" alimentano la percezione che sparare sia una soluzione accettabile.

L'influenza di leader internazionali come il , che esalta la diffusione di armi per l'autodifesa, e la costante esposizione mediatica a modelli di "giustizia privata" alimentano la percezione che sparare sia una soluzione accettabile. Alimentazione del mercato nero: La circolazione di armi tra i civili finisce inevitabilmente per nutrire i circuiti del traffico illecito.

La proposta dell'ADUC è provocatoria: limitare le armi solo a specialisti (forze dell'ordine ed esercito).

Il centrodestra insiste su un punto: essere "dalla parte delle vittime" significa riconoscere che l'atto violento di Roggero non è nato nel vuoto, ma è il sedimento di anni di intimidazioni e insicurezza. Il caso Roggero è lo specchio di una tensione irrisolta tra sentimenti popolari e rigore procedurale. Ma solo affrontare le radici del problema — come il controllo delle armi o la certezza della sicurezza pubblica — potrebbe effettivamente gettare le basi per una "nuova civiltà e umanità". La concessione della grazia deve essere letta in questo caso come un precedente capace di scardinare il principio della certezza della pena e il patto sociale che delega allo Stato l'uso della forza. La risposta della destra italiana a questa domanda valica il confine tra una società che protegge le sue vittime e una che abdica al principio della legalità.