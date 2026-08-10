Demolizione 'Mostro del Poggetto', giornata storica

Immagine da video Facebook sindaco Funaro

Dopo più di 30 anni il Consiglio Comunale ha adottato la variante urbanistica per via Burci e ha dato il via libera alla demolizione del cosiddetto "Mostro del Poggetto".

Al suo posto sorgeranno 60 nuove abitazioni in cinque palazzine basse, pensate per inserirsi nel tessuto urbano esistente. 12 appartamenti saranno destinati a social housing e, per la prima volta, la convenzione prevede il diritto di prelazione per il Comune sugli alloggi a canone calmierato.

L’intervento prevede anche 1842 metri quadri di verde pubblico, 325 in più rispetto al progetto precedente, con alberature ad alto fusto, panchine e giochi per i bambini davanti al nido d’infanzia.

Il verde sarà gestito dal Comune.

È previsto inoltre un parcheggio interrato aperto al quartiere con circa 60 posti auto in uso pubblico perpetuo. Via Burci sarà completamente riqualificata con carreggiata allargata e marciapiedi più larghi.

La variante riduce anche la superficie costruibile, che passa da 4900 a 4500 metri quadri, e stabilisce una destinazione esclusivamente residenziale.

Per l’edilizia sociale sono previsti almeno 900 metri quadri.

Ora si aprono 30 giorni per le osservazioni, poi la variante tornerà in Consiglio in autunno per l’approvazione definitiva.