Tramvia: per i nuovi Sirio 1000 Km ma Fuori Servizio

Circoleranno di notte, ma saranno "Fuori Servizio"

I nuovi tram escono dal deposito. Questa sera inizia il rodaggio dei 29 mezzi che serviranno le nuove Linea 2 e Linea 3, ma percorreranno la tratta esistente tra Scandicci e Firenze.



Nelle prossime settimane, viaggiando sulla linea T1 tra Scandicci e Firenze, ognuno percorrerà 1.000 km.



"Li vedrete circolare dalle 20.00 e per tutta la notte; il servizio non varierà e non sarà interrotto. Ma attenzione. Sui nuovi tram non si può ancora salire: sul loro display ci sarà scritto Fuori Servizio" precisa il gestore del trasporto su ferro che da settimane sviluppa una comunicazione mirata sulla partenza dei nuovi tracciati.