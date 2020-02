Tramvia per Gavinana e Bagno a Ripoli: problema o opportunità?

Assemblea cittadina e dibattito pubblico martedì 4 febbraio al Teatro Affratellamento. Tra i partecipanti professori, ingegneri e ambientalisti

Martedì 4 febbraio 2020, alle ore 21.00 si terrà una assemblea promossa dal Gruppo di lavoro “Mobilità Sostenibile nell’Area Metropolitana Fiorentina” al teatro Affratellamento, via Gianpaolo Orsini 73 dal titolo “Tranvia per Gavinana e Bagno a Ripoli: problema o opportunità?”

L’obiettivo che si pone il gruppo, che era nato per stendere delle osservazioni tecniche sul progetto di tranvia 3.2, è di far conoscere il progetto stesso alla cittadinanza e soprattutto di avviare un dibattito sulla mobilità a Firenze, sulle sue criticità, i problemi, valutare le possibili soluzioni.

L’iniziativa non si pone “contro” la tranvia o qualunque altro mezzo di trasporto pubblico, il dibattito passato è stato tutto centrato sulla polemica fuorviante tram sì-tram no; si tratta di capire quali siano i problemi che l’infrastruttura proposta si porta dietro, quali sono gli impatti ambientali ed umani, se è uno strumento idoneo alle necessità dei quartieri e della città, se ci sono possibili alternative.

Il gruppo di lavoro ha notato, rispetto alla mobilità a Firenze e in Toscana, una grave carenza di pianificazione; gli interventi sono stati soprattutto grandi cantieri con progetti slegati tra loro, dai pesanti impatti e dalla mancanza di uno sguardo d’insieme.

Gli organizzatori intendono dare voce agli abitanti dei quartieri per capirne i problemi e condividere, per quanto possibile, le proposte che possono venire.

Il gruppo di lavoro è stato promosso da docenti e ricercatori del LaPEI (Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti) - Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, membri del Comitato Lungarno del Tempio, No Tunnel TAV, Associazione e Rete Val di Sieve, Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli, Potere al Popolo.



