​Tramvia, Linea 2: simulazione del servizio in orario di punta

Tredici tram viaggeranno tra i due capolinea dalle 16 alle 22

Proseguono i test lungo i binari e cresce l'attesa per l'entrata in esercizio della Linea Aeroporto - Stazione lungo l'asse viale Guidoni - Novoli attraverso San Donato, viale Redi, viale Belfiore, viale Rosselli, via Alamanni, Stazione Centrale.

Continuano dunque le prove sulla Linea 2 della Tramvia e giovedì dalle 16 alle 22 saranno tredici i tram che viaggeranno tra i due capolinea simulando l’esercizio nell’orario di punta.



L'orario di punta è il più delicato, il numero di frequenze porta il sistema al massimo carico ed è un test necessario soprattutto per valutare le intersezioni semaforiche, quelle che creano la maggiore apprensione.



Diversi i nodi sensibili lungo la linea, se non impensieriscono del contraccolpo sul traffico la stazione ipogea o il viadotto dove il Sirio è in sede ultra protetta, sono più delicati i nodi come il transito sul viale Belfiore o all'intersezione con Fratelli Rosselli.



In prossimità del Palazzo Mazzoni era previsto un sottoattraversamento per il flusso del trasporto privato che è venuto meno in sede di progetto definitivo e che ha suscitato non poche critiche. Una delle maggiori prove cui è chiamata l'infrastruttura è proprio sulla rottura del flusso lungo i viali in uscita ed in ingresso all'area della Fortezza da Basso.