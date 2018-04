Tramvia: lavori notturni lungo la linea 3

Chiusure al traffico in via dello Statuto e in via Pisacane. Ecco i cantieri della prossima settimana

Lavori alle alberature, cantieri edili, sottoservizi, una nuova isola ecologica interrata: ecco i cantieri che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Lavori notturni, la prossima settimana, lungo la linea 3 della tramvia, con conseguenti modifiche della circolazione, in zona via dello Statuto e via Pisacane. In via dello Statuto i cantieri riguarderanno alcuni allacci idrici e dureranno dal 3 al 6 aprile, in orario 21-5. Nel dettaglio via dello Statuto sarà chiusa al traffico dall’incrocio con via delle Cinque Giornate all’incrocio con viale dei Cadorna, nella semicarreggiata in direzione Muratori, mentre in corrispondenza dell’incrocio con via delle Cinque Giornate ci sarà la direzione obbligatoria a destra. L’itinerario alternativo per l’ospedale di Careggi sarà quindi da via Cinque Giornate-via Crispi-viale Cadorna. In via Pisacane sono previsti lavori di pulizia fognatura dal 3 al 5 aprile, in orario 21-5. In via Pisacane, dall’intersezione con via del Palazzo bruciato all’intersezione con via Mazzoni sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito; divieto di transito previsto anche in via Tabarrini, mentre in via del Palazzo Bruciato ci sarà l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Galluzzi. I lavori proseguiranno dal 5 al 7 aprile, sempre in orario 21-5: sarà istituito il divieto di transito in via Pisacane dall’intersezione con via Mazzoni all’intersezione con via Corridoni, e in quest’ulitima sarà obbligatorio proseguire diritto per i veicoli provenienti da via Bini.