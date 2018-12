Tramvia di Firenze: pedone soccorso per infortunio, interviene una ambulanza

Foto di Sergio Gatteschi

Foto di: Sergio Gatteschi

Il servizio della Linea T1 Leonardo "è stato momentanente interrotto per soccorrere un pedone che si è infortunato nei pressi della sede tramviaria" ha avvisato il vettore fiorentino Gest.



L'ambulanza è intervenuta sulla sede dedicata alla Tramvia, così come prevede il protocollo per i soccorsi sulla sede stradale, liberando le corsie di transito. "Spostato e soccorso il pedone, il servizio è ripartito quasi subito" hanno fatto sapere dalla sala operativa del Tram.