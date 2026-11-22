Insolito anticipo televisivo al venerdì per Il Bisonte Firenze, che domani sera alle 20.30 è atteso al Palazzetto dello Sport di Latisana dalla Cda Volley Talmassons Fvg, per la settima giornata della LVF A1 Fineco: una partita indubbiamente importante per le bisontine, che dopo quattro sconfitte consecutive vogliono sbloccarsi e tornare a fare risultato, per legittimare anche con i punti il percorso di crescita che stanno compiendo.

Di fatto quello contro Talmassons è un vero e proprio scontro diretto, perché le friulane al momento sono avanti di due punti in classifica, pur essendo anch’esse reduci da quattro ko di fila: la voglia di vincere sarà tanta da entrambe le parti, il recentissimo precedente estivo della finalina del Trofeo McDonald’s (ko al tie break per Firenze) non sembra troppo indicativo perché all’epoca Il Bisonte era largamente rimaneggiato, mentre domani coach Orefice potrà finalmente contare anche sul libero Sofia Valoppi, che sarà a disposizione per la prima volta dopo l’infortunio accusato nel precampionato

EX E PRECEDENTI – Non ci sono ex della sfida, mentre i precedenti ufficiali sono due, entrambi risalenti alla stagione 2024/25, con un bilancio di una vittoria esterna per parte.

LE PAROLE DI ALESSANDRO OREFICE – “Arriviamo da una prova di qualità e carattere contro Conegliano, in cui si sono viste cose buone, e secondo me è il risultato del lavoro che stiamo facendo in palestra, in più finalmente questa settimana abbiamo recuperato Valoppi: ci mancava tanto, sia a livello tecnico che caratteriale, perché quella fame che sta crescendo in tutte le ragazze lei ce l'aveva dentro da quando si era infortunata. Adesso affrontiamo Talmassons in una sorta di scontro diretto, contro una squadra che gioca una buona pallavolo e che ha elementi molto interessanti come Grabić, Frosini e Scola: noi siamo pronti a dare battaglia e ad andare in campo col coltello tra i denti, per dimostrare che Il Bisonte ha molta fame, e vuole crescere di giorno in giorno per tornare a vincere e per cercare di sbloccare questa tendenza negativa emersa nelle ultime quattro partite”.

LE AVVERSARIE – La Cda Volley Talmassons Fvg di coach Fabio Parazzoli, privo di Lengweiler e Molinaro, dovrebbe schierarsi con Francesca Scola (classe 2001) in palleggio, Giorgia Frosini (2002) come opposto, Islam Gannar (2004) e la cubana Liset Herrera Blanco (1998) al centro, la greca Efrosyni Bakodimou (2000) e la croata Leonarda Grabić (2003) in posto quattro, e Alessandra Mistretta (2002) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Cda Volley Talmassons Fvg e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre), con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Il match sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN (per gli abbonati alla piattaforma). Inserendo il codice DAZNVOLLEY10 in fase di acquisto sulla pagina https://www.dazn.com/it-IT/redeem ci sarà la possibilità di accedere ad uno sconto del 10% per l'acquisto annuale del pacchetto Sports.