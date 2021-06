Tpl regionale, il Consiglio di Stato respinge Mobit

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso Mobit e l'assegnazione del tpl regionale è stata confermata appannaggio di Autolinee Toscane. Una gara da 4 miliardi di euro e 11 anni di servizio su cui nel 2019 era iniziata una battaglia legale.

"Finalmente la vicenda dei contenziosi amministrativi si è chiusa adesso lavoriamo per migliorare il servizio", dichiara l'assessore alla Mobilità e Trasporto pubblico del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti.

"Indipendentemente da tutto è bene che oggi si sia finalmente chiusa la vicenda dei ricorsi amministrativi sulla gara regionale per l'affidamento della gestione del trasporto pubblico locale su gomma. Questo ci permetterà di riorganizzare il servizio e nuovi investimenti. Per quanto riguarda Firenze anche sviluppare servizio su gomma per il centro storico in raccordo con i tempi della tramvia", conclude l'assessore Giorgetti.