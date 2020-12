Toscana: vaccinazioni Coronavirus in corso adesso in 11 Rsa

L'elenco delle strutture. Nei prossimi giorni toccherà al personale dei reparti Covid degli ospedali

Sono arrivati stamani alle 8 all’aeroporto di Pisa i vaccini della Pfizer. Si tratta di 32.760 dosi che saranno somministrate a partire da oggi pomeriggio agli ospiti delle RSA toscane. Nei giorni successivi alle RSA si aggiungerà il personale dei reparti Covid degli ospedali. La vaccinazione proseguirà poi coinvolgendo tutti gli operatori sanitari.

“La Toscana era già pronta aspettavamo solo questa prima partita di vaccini – ha detto il presidente Eugenio Giani - Adesso che è arrivata possiamo partire. Ringrazio di cuore tutti coloro che in questi giorni si sono adoprati per far arrivare in Toscana le dosi che, grazie all’ottima organizzazione del nostro sistema sanitario, potranno essere somministrate da questo pomeriggio agli ospiti delle RSA come avevamo annunciato”.

Ecco l’elenco delle RSA dove da questo pomeriggio partono le vaccinazioni. Si tratta di un elenco che nelle prossime ore potrà essere aggiornato:

RSA San Luigi Firenze - 42 vaccini

RSA Bonelle PT - 36 vaccini

RSA Meacci Empoli - 22 vaccini

RSA Pucci a Viareggio - 22 ospiti

RSA di Santa Maria del giudice Lucca - 24 ospiti

RSA Riviera blu - Massa - 16 ospiti

RSA Villa Isabella – Pisa - 26 ospiti

RSA Villa Sant’Angela – Livorno - 22 ospiti

RSA San Giovanni Battista Piloni Roccastrada (GR) – 11 ospiti

RSA Villa le Volte – Siena - 24 ospiti

RSA Boschi - Subbiano (AR) 29 ospiti