“Toscana. Rinascimento senza fine”: campagna promozionale da aprile

La Regione chiama le imprese del turismo: aperta la call per gli operatori per proporre le proprie offerte

Firenze, 10 marzo 2021: Aperta la call rivolta agli operatori turistici della Toscana per proporre le proprie offerte commerciali sul mercato Italia ed Europa.

Regione Toscana, attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, sta predisponendo la nuova campagna di promozione della destinazione il cui avvio è previsto ad aprile, seguendo l’andamento della ripresa delle prenotazioni (in conseguenza dell’evolversi della situazione sanitaria) sui diversi mercati, nel corto-medio raggio, attivandosi sui media nazionali ed europei, generalisti e di settore, on e offline.

Per questo motivo è già aperta la call diretta agli operatori turistici che possono iniziare a proporre le proprie offerte commerciali e beneficiare anche del traffico generato della campagna.

Crocevia della campagna di promozione, infatti, sono le pagine tematiche del portale di destinazione visittuscany.com dove il pubblico troverà tutte le nuove proposte turistiche per tornare a viaggiare.

La call è rivolta alle seguenti categorie di operatori del turismo della Toscana: agenzie di viaggio e tour operator; guide turistiche, ambientali o alpine; strutture ricettive; stabilimenti balneari; terme; operatori aderenti a Vetrina Toscana (ristoranti, produttori e botteghe alimentari); imprenditori agricoli singoli e associati; Strade del Vino; Cantine sociali o Consorzi; Consorzi di tutela DOP/IGP; associazioni di categoria.

Numerosi i temi sui quali gli operatori possono proporre le loro offerte, da oggi anche in tedesco: la vacanza al mare; la disconnessione, outdoor e ricarica in natura; city quitting: ritorno ai borghi e ai sapori autentici; new wellness, relax e rigenerazione; smart working e long stay; living culture: cultura, eventi e creatività; alla scoperta delle città d’arte; LGBTQ+ Friendly; la Toscana di Dante.

“La campagna “Toscana, Rinascimento senza fine” sta per ripartire e adesso è il momento per gli operatori turistici di sfruttare l’opportunità di visibilità che offriamo con VisitTuscany ed inserire nel portale le proprie offerte per la prossima stagione – commenta Leonardo Marras, assessore regionale al Turismo. In questo momento più che mai c’è bisogno di fare squadra ed impegnarsi insieme per rilanciare il turismo, noi stiamo lavorando da tempo in questa direzione attraverso i canali diretti di confronto con gli ambiti; un approccio condiviso che ha già portato i primi positivi frutti. Sono certo che gli operatori toscani sapranno valorizzare al meglio questa opportunità offrendo ai visitatori un quadro ampio e variegato di soluzioni per vivere la nostra bella Toscana”.

“E’ una opportunità importante per gli operatori turistici, prosegue Francesco Palumbo direttore di Toscana Promozione Turistica, perché la campagna di promozione di cui beneficeranno si propone di raggiungere il grande pubblico dei viaggiatori europei, con un focus speciale sulla generazione Z e sui millennials poiché, in base alle nostre analisi, sarà questo il target disposto a ricominciare per primo a viaggiare. Inoltre la nuova campagna “Toscana. Rinascimento senza fine” è rivolta al corto e medio raggio: Toscana, centro e nord Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Francia e Regno Unito”.

“Con questa iniziativa che ha il suo fulcro nel portale di destinazione visittuscany.com, confermiamo il sostegno agli operatori del turismo toscani offrendo loro una vetrina di visibilità internazionale. L’operazione si sposa con la campagna “Toscana. Rinascimento senza fine” per curare fin da ora un legame di fiducia con i viaggiatori in vista della ripresa delle prenotazioni. È questo il senso dell'iniziativa, che non ha precedenti, ispirata al coraggio e alla tenacia dei nostri operatori turistici”, dichiara Paolo Chiappini direttore di Fondazione Sistema Toscana.

Per proporre le offerte, gli operatori devono essere registrati su make.visittuscany.com, la piattaforma di inserimento delle offerte da associare alla campagna. Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento, lo staff di visittuscany.com può essere contattato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al Numero Verde 800 92 62 37 o scrivendo a offerte@visittuscany.com.