Giani: "Domani partiremo con le persone over 80 grazie ai medici di famiglia"

"Oggi abbiamo somministrato il numero record di oltre 8.300 vaccini in un solo giorno, e siamo tra le prime regioni per capacità e ritmo grazie all’organizzazione straordinaria del sistema sanitario toscano". Lo comunica il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che aggiunge: "Domani partiremo con le persone over 80 grazie ai medici di famiglia".