Al via la 16^ edizione della Notte Blu 2025, lo storico evento realizzato da EUROPE DIRECT Firenze in occasione della Festa dell'Europa, in programma per venerdì 9 maggio 2025, ad ingresso gratuito, alla Limonaia di Villa Strozzi di Firenze (via Pisana 77).

Il tema scelto per la Notte Blu 2025 è quello della prosperità sostenibile e della competitività in Europa, uno degli argomenti attuali e principali sul quale si sta concentrando l'Unione europea. Per questo EUROPE DIRECT Firenze organizza un evento nel quale varie personalità di estrazione diversa, con storie differenti, si confrontano sul tema dell'imprenditorialità e della resilienza, della circolarità e dell’internazionalità.

Il programma prevede, dalle ore 18.30, il talk "Back to the future - Storie di imprese resilienti, sostenibili e innovative", condotto da Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) con gli interventi di Alessandro Scaglione (autore del libro "ITALIA, CHE IMPRESA! Storie di cuore, coraggio, genio e resilienza") insieme a Danilo Ragona e Luca Paiardi di "Viaggio Italia Around the World".

La serata si conclude, a partire dalle ore 22.30, con il DJ Set di Meg, cantautrice e produttrice partenopea, storica voce dei 99 Posse, in occasione dell'evento in versione DJ con uno spettacolo di musica elettronica sperimentale.

Inoltre, nella serata di venerdì 9 maggio 2025, le porte storiche di Firenze vengono illuminate di blu proprio in occasione della Festa dell’UE (Porta San Niccolò, Porta al Prato, Porta Romana, Porta San Frediano, Porta San Gallo, Porta alla Croce).

L’evento è realizzato da EUROPE DIRECT Firenze in collaborazione con La Limonaia e B-Free, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana.