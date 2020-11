"Toscana arancione nella seconda metà della prossima settimana"

ph da FB Eugenio Giani

Coronavirus, la previsione del presidente Giani nelle risposte in diretta Facebook. "Indice Rt nettamente migliorato". Promessa di impegno a favore delle palestre

Eugenio Giani, presidente della Toscana, in questi minuti in diretta Facebook nell'introduzione alle risposte dei cittadini ha ribadito che la Toscana punta a passare presto in zona arancione e se possibile in zona gialla prima di Natale. "L'indice Rt - ha detto Giani - è nettamente migliorato, da 1,8 adesso ci è stato comunicato che è 1,2, un buon dato. Unico dato triste: i morti, sono troppi. Molto positivo il fatto che oggi ben 97 Comuni della Toscana non hanno avuto contagi".

Lunedì il presidente toscano manderà la lettera al ministro Speranza chiedendo che la Toscana torni in zona arancione. "Se vuole la mia opinione - ha risposto Giani a una cittadina - è che nella seconda metà della prossima settimana saremo nella zona arancione".

Giani ha risposto a varie domande, fra cui a una che riguarda i fidanzati: una volta tornati in zona arancione, quelli che vivono nello stesso Comune potranno tornare a vedersi. Per gli altri in teoria bisogna aspettare di tornare in zona gialla.

Giani ha anche promesso impegno per quanto riguarda palestre e attività sportive, sottolineando che ciò che favorisce la salute non può essere totalmente sacrificato in nome della salute stessa. Va trovato il modo giusto per riaprire per quanto possibile.