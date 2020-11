Coronavirus in Toscana, stasera Giani risponde in diretta Facebook

Oggi 26 novembre il presidente della Regione cercherà di chiarire i punti meno chiari ai cittadini. Domani venerdì 27 novembre la decisione di Roma sulla zona arancione

"Questa sera vi aspetto in diretta per rispondere alle vostre domande sulla situazione Covid-19. Potete già iniziare a scriverle nei commenti". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani che dà appuntamento sulla propria pagina Facebook ad un orario per il momento imprecisato. Stasera comunque è un appuntamento di una certa rilevanza, anche in considerazione dell'ormai probabile, prossimo passaggio della Toscana in zona arancione. La decisione del Governo è attesa per domani venerdì 27 novembre.