Toscana: esperienze tra vino e astri

In Val d’Orcia, come lungo i pendii che guardano il Tirreno, esiste un momento sospeso in cui il tempo rallenta fino quasi a fermarsi. È qui che nasce un desiderio universale: staccare dalla frenesia per rifugiarsi in una bellezza che sa di antico. Esplorare la Toscana del vino oggi significa abbracciare lo slow living, riscoprendo il legame ancestrale tra agricoltura e astronomia attraverso quattro percorsi che elevano l'enoturismo a forma d'arte.

In un territorio dove ogni scorcio è protetto dall'UNESCO, il vino non è mai un semplice prodotto, ma il custode di un’identità collettiva. Il Consorzio Orcia DOC ha saputo coniare una definizione potente per descrivere le proprie etichette: "cartolina liquida". Per il viaggiatore contemporaneo, degustare un calice di Orcia DOC non è un atto di consumo, ma un modo per interiorizzare il paesaggio, portando con sé l’essenza di queste colline d’argilla.

Il vino diventa il motore di una narrazione che fonde ospitalità e cultura, rendendo il turista un vero "ambasciatore" della bellezza locale. Come spiega Giulitta Zamperini, Presidente del Consorzio del Vino Orcia: "Calici di Stelle è un’occasione per raccontare l’identità dell’Orcia DOC attraverso il vino, il paesaggio e l’accoglienza dei nostri produttori... in una manifestazione che conferma il ruolo del vino come motore di promozione culturale e turistica, creando occasioni di incontro tra produttori, comunità e appassionati provenienti da tutto il mondo."

L'invito per questa stagione è quello, solo apparentemente contro-intuitivo, di rallentare per alzare lo sguardo. Nella viticoltura, così come nell'osservazione della volta celeste, l'attesa è tutto. C’è una simbologia profonda nel "serpente celeste" citato nelle antiche culture: una figura che avvolge il sole per restituirlo rigenerato al cielo. Questo ciclo di morte e rinascita rispecchia fedelmente il ritmo del vino, che nel buio della cantina attende la propria trasformazione.

Il calendario di Calici di Stelle offre tre momenti chiave per vivere questa connessione:

8 Agosto (Campiglia d’Orcia): "Campiglia di Gusto". Una serata dedicata al tartufo scorzone estivo e ai vini Orcia DOC, dove il legame con la terra si fa tangibile.

"Campiglia di Gusto". Una serata dedicata al tartufo scorzone estivo e ai vini Orcia DOC, dove il legame con la terra si fa tangibile. 9 Agosto (Rocca di Tentennano): Un aperitivo-picnic al tramonto, dove il cestino con ricette locali si sposa alle note jazz e tango del Duo Tritone (fisarmonica e chitarra).

Un aperitivo-picnic al tramonto, dove il cestino con ricette locali si sposa alle note jazz e tango del (fisarmonica e chitarra). 10 Agosto (Castiglione d’Orcia): La notte di San Lorenzo, con i banchi d’assaggio che animano il borgo storico in un'atmosfera magica.

Questa tensione verso l'alto troverà il suo apice il 12 agosto 2026, quando un’eclissi solare rara trasformerà la luce della golden hour, invitando a riflettere su come il tempo della natura — fatto di fermentazioni e allineamenti planetari — sia l'unico vero lusso che ci resta.

Spostandoci verso il riverbero marino di Riparbella, incontriamo Caiarossa, una realtà dove l'eccellenza bordolese incontra la spiritualità orientale. Fondata nel 2004 da Eric Albada Jelgersma (storico proprietario di Château Giscours a Margaux), la tenuta è un inno alla precisione e alla vitalità del suolo.

La cantina, di un rosso profondo come il cuore della terra, è stata progettata seguendo i flussi energetici dell'architettura Feng Shui, mentre la gestione dei vigneti segue rigorosamente i dettami della biodinamica. Qui, il vino è il risultato di un'armonia tra l'occhio tecnico francese e l'anima selvaggia della macchia mediterranea.

Per i veri intenditori, l'esperienza "Icons fra Oggi e Ieri" rappresenta l'apice della degustazione: un percorso verticale che esplora l'evoluzione nel tempo delle etichette simbolo (Caiarossa, Aria di Caiarossa e Pergolaia). Tra le novità, spicca il Pergolaia Bianco, nato nel 2025 da uve Vermentino, che aggiunge una nota di freschezza salina alla storica produzione di rossi a base Sangiovese.

Il modo di vivere il vino sta cambiando, trasformandosi in un evento multisensoriale che rompe gli schemi classici della sala degustazione. Sulla costa, il "Caiarossa Sunset" celebra l'ora più bella tra i vigneti affacciati sul Tirreno, abbinando i calici alle specialità della Macelleria Galletti e a sofisticati Vinyl DJ Set. In Val d’Orcia, invece, l’esperienza diventa dinamica attraverso una forma di "trekking urbano" itinerante tra le vie di Castiglione d’Orcia.

Qui, il movimento tra i banchi d'assaggio è scandito da performance artistiche:

Le atmosfere oniriche delle "Bianche Presenze" che fluttuano tra i palazzi storici.

L'energia della danza urbana con lo spettacolo "Hip Hop sotto le Stelle" della The Gate Florence Urban School.

della The Gate Florence Urban School. La chiusura affidata a DJ set che spaziano tra Rare Groove, Funk e Jazz, rendendo il vino accessibile e vibrante anche per le nuove generazioni.

Abbinare un Sangiovese d'eccellenza alla breakdance o alla musica black non è più un azzardo, ma una scelta consapevole per rendere la cultura enologica un'esperienza viva e partecipata.

Esplorare la Toscana tra Val d’Orcia e Costa significa smettere di essere turisti di passaggio per diventare custodi di una bellezza rara. Che ci si trovi ad ammirare i riflessi dorati del tramonto in una cantina Feng Shui o a camminare in un borgo medievale seguendo il ritmo di un DJ set, il valore reale risiede nel tempo che decidiamo di concederci.