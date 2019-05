Toscana da Bere

Intervista a Federico S. Bellanca e Marco Gemelli sul loro cammino nella nostra Regione

Un viaggio tra Cocktail Bar, prodotti Made in Tuscany, personaggi, Cucina, Mixology e curiosità… tutto questo è Toscana da Bere.

Un libro UNICO nel suo genere, non è una guida ma un progetto che vuole offrire una fotografia dello stato della Mixology contemporanea in Toscana. Il viaggio va dai palazzi rinascimentali in centro a Firenze, alle cantine, alle sale medicee del porto di Livorno.

Nell’ anno del centenario del Negroni e in un floreo momento del settore della Mixology, ha portato i due autori a sondare bar, ristoranti, hotel e distillerie per incontrare gli uomini e le donne che con la loro passione fanno la differenza nel settore della miscelazione e continuano a tener viva la tradizione del buon bere.

Federico e Marco, nell’intervista presso il locale HABITAT di Firenze, ci hanno parlato di loro, di com’è nato il loro magnifico progetto e a chi è rivolto… cosa molto bella, alla fine della stessa, hanno ringraziato chi gli ha dato una mano in questo lungo viaggio.

Sfogliando “Toscana da Bere” viene subito voglia di partire, avventurarsi per la Toscana in questo itinerario e conoscere i settanta protagonisti che con i loro modi e i loro tempi vi faranno conoscere l’arte del bere bene.

Nelle pagine di “Toscana da Bere” non mancano le storie imprenditoriali delle aziende made in Tuscany, le interviste… al cantautore Gino Paoli, alla curatrice della Florence Cocktail Week Paola Mencarelli, al re delle notti fiorentine e versiliesi Gianni Mercatali e a Luca Picchi massimo esponente del Negroni nel mondo e per finire non mancano i “Pairing d’autore” ovvero gli abbinamenti tra i drink più richiesti e i piatti più apprezzati degli chef e pizzaioli toscani.

Insomma, un libro da non perdere, un libro da avere!

Perciò non potete mancare alla presentazione ufficiale, lunedì 6 Maggio dalle 16:00 al Caffè Concerto Paszkowski in Piazza della Repubblica, 6.

Ringrazio Federico S. Bellanca e Marco Gemelli per la disponibilità e il gradito pensiero e HABITAT Firenze (Via del Giglio,59) per l’ospitalità… P.S. il Negroni era di qualità!