Toscana Aeroporti: il Cda approva il Bilancio di Esercizio

Convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 28 aprile 2023 in seconda convocazione.

6,7 milioni di passeggeri trasportati nel 2022 dal Sistema Aeroportuale Toscano: +137% rispetto al 2021 e pari all’81,4% del traffico pre-Covid del 2019. Ricavi operativi consolidati: € 76,8 milioni in aumento del 118,6% (€ 35,1 milioni nel 2021). EBITDA: € 20,9 milioni in progresso del 230,6% rispetto ai € 6,3 milioni del 2021, anno in cui la Capogruppo ha beneficiato di € 7,7 milioni di contributi pubblici a parziale risarcimento dei danni subiti a seguito della pandemia da COVID-19. Utile netto: € 4,7 milioni rispetto alla perdita di € 5,3 milioni del 2021. Indebitamento finanziario netto: € 85,4 milioni in calo di € 13,3 milioni (98,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

Toscana Aeroporti S.p.A. nell’Analisi Costi Benefici del Project Review anno 2035 così dichiara: “..grazie alla realizzazione della nuova pista di 2.200 metri che abiliterà l’accesso a importanti vettori interessati ad operare sul medio raggio senza limitazioni e su mercati ad alta redditività (i.e. Medio Oriente, Russia, Turchia ecc..)”.

Il Presidente ENAC, in un’intervista riportata nei giorni scorsi su un quotidiano locale, magnifica il futuro nuovo aeroporto di Peretola assicurando “una crescita di traffico di medio raggio, voli fino a circa 1.500 chilometri di distanza”.

Lo stesso Presidente il 4 febbraio, partecipando ad una iniziativa organizzata da Italia Viva, dichiarava: ”… quello di Firenze sarà comunque un city airport, che potrà coprire voli sul mediterraneo continentale, fino a Doha e Dubai (4500 chilometri)”.

Resta il fatto che sei Consigli comunali della piana fiorentino-pratese, il Consiglio comunale di Pisa e i partiti politici di Campi Bisenzio hanno deliberato il loro No al nuovo aeroporto.