Tornano gli eventi di Genuino.Zero

Si comincia domenica 14 giugno con il Pomeriggio nell'Orto di Vaggio

Genuino.Zero torna alla normalità e riprendere l'attività degli eventi genuini interrotti a fine febbraio per ovvie ragioni.

Adesso, seppur con tutte le dovute cautele, è possibile ricominciare a creare quelle occasioni di incontro con i produttori per capire chi sono, come operano e da dove provengono le bontà che ogni settimana portano nelle spese che arrivano nelle case dei fiorentini.

Ma sarà anzitutto un momento di conoscenza, per vedere "in faccia" i produttori e capire tutto il lavoro e la dedizione che mettono per portare ogni settimana in città un cibo effettivamente, fresco, pulito ed eticamente giusto. Il tutto, nella massima sicurezza: a giusta distanza, all'aria aperta e ciascuno con la sua mascherina (meglio se di tessuto ecologiche!) e solo per un numero limitato di partecipanti. Per questo viene richiestaprenotazione tramite questo link o la pagina Facebook:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pomeriggio-nellorto-108529302064

Questo sarà il primo di una serie di incontri a numero chiuso per poter riprendere un minimo di socialità rurale, seppur con le dovute precauzioni richieste dal momento.

Seguiranno nei prossimi fine settimana:- la merenda in fattoria sulle colline di Lastra a Signa- il pic-nic tra gli ulivi alle Croci di Calenzano(ulteriori dettagli a breve)

Inoltre a breve le aree di consegna di Genuino.Zero di amplieranno per poter rispondere alle sempre maggiori richieste che arrivano anche dai comuni vicini a Firenze.



Il primo appuntamento per DOMENICA 14 Giugno alle 17:00 all'Orto di Vaggio in Via Della Libertà 103 Località Matassino, Reggello.

