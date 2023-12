Torna per Natale la voglia di mercatini

Si concluderà domenica 17 dicembre il Mercatino di Natale in Piazza Santa Croce. L'edizione 2023 del Weihnachtsmarkt è stata una delle più visitate in assoluto, anche grazie al clima mite di questa stagione, consolidando il ruolo della manifestazione all'interno dei festeggiamenti natalizi fiorentini.

Nei giorni scorsi è iniziato anche un percorso di partnership con il Christmas Market di Edinburgh, famoso a livello internazionale e considerato tra i cinque più belli al mondo. Alla presenza dell'Assessore alla Cultura della città scozzese Val Walker, a cui è stata donata una t-shirt con il logo di Firenze, è stato avviato questo percorso di collaborazione, discutendo sull'importanza di una tale partnership che si va ad affiancare al gemellaggio ufficiale tra le due città.

Da parte sua il Culture councillor di Edimburgo ha raccontato la sua passione per la Toscana, che conosce bene e che spera di visitare nuovamente, magari nell'ambito di questa collaborazione. Molte infatti le idee in cantiere per il futuro, come uno scambio di delegazioni che sicuramente, viste le peculiarità toscane e scozzesi, non passeranno inosservate, ma anche la presenza nelle prossime edizioni di un espositore di prelibatezze italiane nell'ambita cornice di Princes Street in Scozia.

Torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana che si svolgerà sabato 16 e domenica 17 dicembre a Firenze presso Palazzo Degli Affari- Sala Piano Inferiore - (Piazza Adua, 1 orario 9.30-19.00).

Tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora) ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e un vasto reparto food & wine per i più golosi.

I fondi raccolti saranno destinati al nuovo progetto ATT Over 70, che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato a pazienti oncologici in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica.

Sabato 16 dicembre la Manifattura Tabacchi, in via delle Cascine 35, si animerà anche grazie al mercatino di Natale Merry Bully, organizzato da Bulli & Balene, dove il pubblico potrà trovare idee regalo prodotte dai giovani artigiani e designer, tra cui NOP (piante e arredo vegetale), Riuscì (abbigliamento creativo), Apellelab_design (creazioni in pelle e legno), Associazione Sake Toscana (bevande giapponesi), Anche Altrostudio (abbigliamento e stampe), Margaron (illustrazioni e cartoleria), Elisa Vannini (gioielli).

Domenica 17 dicembre in piazza Ognissanti torna la Fierucolina di Natale con la mostra mercato organizzata dall’associazione La Fierucola, per regali all’insegna dell’artigianato e della sostenibilità (dalle 9 alle 19).

Rami di abete, quercia, agrifoglio, ghiande, frutta essiccata e candele di pura cera: la Fierucolina di Natale aprirà le sue porte, offrendo al pubblico l'opportunità di immergersi in un mondo di presepi e decorazioni natalizie uniche, realizzate con materiali naturali.

In uno spirito autentico e genuino, che contraddistingue tutte le occasioni organizzate dall’associazione La Fierucola, questa versione natalizia è l’occasione per apprezzare e portare a casa un pezzo di tradizione, oggetti che possono arricchire l’arredamento, rendere più accogliente la casa in questi particolari giorni festivi. La Fierucolina è infatti l'occasione giusta di trovare regali originali e utili. Tra le bancarelle, sarà possibile scegliere tra tessuti dai caldi colori, giochi in legno, scarpe e manufatti in cuoio conciato al vegetale, ceramica dalle forme originali e saponi artigianali creati con oli essenziali.

Ma la Fierucola non si limita all'artigianato: in piazza, si potranno anche trovare prodotti agro-alimentari: l'olio delle colline locali, formaggi dai mille gusti, pane dal sapore intenso grazie alle farine di grani antichi e birra artigianale locale saranno solo alcune delle delizie disponibili. Si potrà scegliere tra prodotti provenienti da agricoltura biologica e locale, che possono allietare le tavole natalizie o diventare spunto di regali.

In linea con la sua attenzione all'ambiente, la Fierucola ha adottato da tempo scelte eco-sostenibili. La manifestazione ha abbandonato l'uso del mater-bi nei suoi mercati e ha preferito luminarie a basso consumo energetico, creando un'atmosfera autentica da tipico mercatino di Natale.

Con il Natale alle porte anche il mercato agroalimentare empolese mette in bella mostra le sue eccellenze da ‘impacchettare’ come idee regalo. Sabato 16 dicembre 2023, dalle 8 alle 13, appuntamento con il Mercatale in Empoli, in via Bisarnella a due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola.

Tornano le castagne marroni del Mugello dell’azienda agricola Fabio Conti, le succose arance di Pino Mariella di Tursi, l’azienda agricola Fustolatico e eredi Gasparri di Cerreto Guidi con vino, olio evo, pasta e farine di grani locali. E poi, l’azienda agricola San Pierino di San Casciano con vini Chianti classico, grappe, vinsanto, aceti e olio evo, l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura da Fucecchio, il pane di grani antichi toscani del forno Romolino, Roberto Romagnoli e la sua azienda agricola che porterà carni di vitello, di maiale, salumi, pasta di grani antichi.

Ci saranno anche l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini, l’azienda agricola Simone Fiore con il miele, la Macelleria Marco con salumi e carne di vitello, maiale e pollame. Infine, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.

In vista del Natale torna l'appuntamento con il mercatino dei lavori natalizi realizzati dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo. Ad allietare il tutto ci sarà l'esibizione del coro di Natale. L'appuntamento è nel centro storico di Borgo San Lorenzo lunedì 18 dicembre a partire dalle 16.30.

I Canti di Natale, i mercatini, la casetta di Babbo Natale, gli stand con vin brulé e salsicce e tanta solidarietà. Sono questi gli ingredienti che andranno ad animare le vie del centro storico durante la giornata di sabato 16 dicembre prevista dal calendario natalizio del Comune di Monteroni d’Arbia. Dalle ore 10 si terrà il mercato straordinario e dalle ore 15 in Via Roma sarà allestito il mercatino di Natale a cura dell’associazione L’alternativa Crea. Sempre alle ore 15 in Viale delle Rimembranze sarà organizzato il mercatino di solidarietà con le Associazioni Caritas, Fili Intrecciati, AMA, Le Vele, Distretto Biologico, Circolo Peppino Mereu e Azione Cattolica.

Due giorni al mercato a Lucca per venire a scoprire lo spazio della ex Chiesa, che dall’autunno 2024 riaprirà finalmente le sue porte per dare nuova vita al mercato, storico cuore pulsante della città. 4223, la società che ha vinto la concessione, presenterà il progetto del nuovo mercato del Carmine e incontrerà cittadini, associazioni ed operatori di settore interessati a portare proposte per il mercato che verrà.

In programma un’esposizione degli artisti lucchesi Giulia Santarini, Lorenzo Vignoli, Emy Petrini e Simone Gelli, oltre che del collettivo di giovanissimi artisti Collettivartistica, e un mercato artigiano con un’accurata selezione di artigiani del territorio che in quei giorni sposteranno al Carmine le loro botteghe: sarà quindi non solo un mercato dove trovare prodotti unici, ma anche un’occasione per poter assistere dal vivo alla loro creazione. Sono inoltre previsti laboratori artigianali per bambini e l’allestimento di un mini studio fotografico per ritratti d’artista.

Dunque un’anticipazione del futuro mercato, con artisti, designer, artigiani e cibo buono, giusto e sano: aziende agricole del territorio proporranno cesti natalizi composti esclusivamente da prodotti locali di alta qualità, oltre che ad essenze, creme e prodotti per il corpo, rigorosamente da filiera corta locale. Sarà inoltre allestito un bar temporaneo con caffè, birre e vini del territorio.