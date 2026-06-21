Torna la Festa de l’Unità metropolitana

Il Partito democratico metropolitano annuncia il ritorno della Festa de l’Unità metropolitana, un percorso diffuso di incontri, dibattiti, iniziative culturali e momenti di socialità che attraverserà numerosi territori della Città Metropolitana di Firenze nel corso dell’estate. La manifestazione, intitolata “Festa dal Basso”, prenderà il via il 22 giugno al Galluzzo e proseguirà nei mesi di luglio, agosto e settembre coinvolgendo Valdarno e Valdisieve, Ugnano, la Piana, Fiesole, il Chianti ed il quartiere di Rifredi.

Anche quest’anno la parola d’ordine è “dal basso”. Non soltanto il titolo scelto per la manifestazione, ma il metodo con cui il Partito democratico metropolitano costruisce il proprio rapporto con le comunità e con i territori. L’obiettivo è ripartire dalle persone, dai militanti e dalle volontarie e dai volontari che ogni giorno animano i circoli, dai quartieri e dai comuni della Città Metropolitana, ma soprattutto dalle cittadine e dai cittadini. La Festa de l’Unità metropolitana 2026 nasce infatti da un percorso condiviso e partecipato, frutto del contributo delle realtà territoriali e delle comunità democratiche. È l’espressione concreta di un partito vivo, radicato e aperto, che si fa comunità, ascolta, coinvolge e costruisce occasioni di confronto. Una politica che prende forma ogni giorno nei circoli, nelle Case del Popolo, nelle piazze e nei luoghi della partecipazione, a partire dai bisogni e dalle idee delle persone.

Il programma prevede appuntamenti dedicati ai temi dell’amministrazione locale, del welfare, delle politiche ambientali, della sanità, dei diritti e del futuro del centrosinistra, con la partecipazione di amministratori, rappresentanti istituzionali, esponenti del Partito democratico e del mondo associativo. Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il deputato e segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, il deputato e segretario del Pd Firenze Federico Gianassi, l’ex segretario del Pd Firenze Andrea Ceccarelli, la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, i deputati Simona Bonafè e Arturo Scotto, il senatore Dario Parrini, i sindaci Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi, i consiglieri regionali Serena Spinelli e Andrea Vannucci.

Accanto agli incontri politici e di approfondimento non mancheranno iniziative musicali, spettacoli, attività ricreative e presentazioni di libri, a conferma della volontà di rendere le feste luoghi aperti di confronto, partecipazione e comunità. Il calendario sarà inoltre arricchito da ulteriori appuntamenti nei territori di Fiesole, Chianti e Rifredi, i cui programmi sono attualmente in fase di definizione.

La Festa dal basso rappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo con le comunità locali, valorizzare l’impegno dei circoli e costruire spazi di partecipazione democratica attraverso il confronto diretto con cittadine e cittadini sui temi che riguardano il presente e il futuro del territorio metropolitano.

Con lo slogan “La porta è aperta” torna a Empoli la Festa de L’Unità, che si terrà da giovedì 25 giugno a domenica 5 luglio alla Vela Margherita Hack (via Magolo 32).“La porta è aperta” racconta l’idea di partito e di città che il PD empolese vuole costruire: uno spazio aperto all’ascolto, al confronto e alla partecipazione. Undici giorni di incontri, cultura, musica, buon cibo e partecipazione per una festa che vuole essere, ancora una volta, il luogo dove una comunità si incontra, discute e guarda al futuro.

«Viviamo un tempo di incertezze e di diseguaglianze che crescono. Per questo crediamo in una politica utile, capace di ascoltare e di dare risposte concrete. Veniamo da molto lontano e vogliamo andare ancora più lontano, con un partito aperto e una città che cresca senza lasciare indietro nessuno», afferma Gianni Bagnoli, neo segretario del Partito Democratico di Empoli.

Ricco e interessante il programma, che attraverserà temi di stretta attualità, dai cambiamenti sociali e generazionali alle sfide della Toscana, dal lavoro e dalle imprese al futuro dell’Europa, dall’inclusione ai diritti, fino ai grandi scenari internazionali.

Tra gli ospiti attesi, tra gli altri, Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Dario Nardella, Marco Tarquinio, Sara Funaro, Stefano Patuanelli, Arturo Scotto, Luisa Morgantini, Mia Diop, Dario Parrini, Bernard Dika, Raffaella Paita, Matteo Biffoni, Brenda Barnini, Giovanni Capecchi, Alessio Mantellassi. Invitato anche il presidente della Regione Eugenio Giani, oltre a numerosi amministratori, parlamentari, giornalisti, studiosi e rappresentanti del mondo dell’associazionismo.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali con presentazioni di libri e incontri con scrittori, gli spazi dedicati ai giovani, alla tecnologia e all’innovazione, gli approfondimenti sulla storia e sui temi della pace e dei diritti. In programma anche musica dal vivo, spettacoli, ballo liscio, dj set e momenti di intrattenimento per tutte le età. Come da tradizione sarà attivo il ristorante della festa con un menù che valorizza la cucina del territorio e piatti speciali dedicati alle singole serate. L’apertura sarà dalle 19.30 tutte le sere. Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre presenti gli stand delle associazioni, la libreria, i mercatini e lo spazio dei Giovani Democratici.

Festa de l’Unità metropolitana – Festa dal basso