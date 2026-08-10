Nuove assunzioni al Comune di Firenze

Ancora un tassello del rafforzamento della struttura comunale. Hanno firmato il contratto oggi 46 nuovi dipendenti, di cui 38 a tempo indeterminato, che andranno a potenziare l’organico di un settore strategico come l'istruzione. La firma odierna segue di poche settimane quella dei 48 nuovi agenti della Polizia Locale, confermando l'impegno dell’Amministrazione nel consolidare i servizi essenziali rivolti alla cittadinanza.

In dettaglio oggi hanno firmato 35 funzionari Educatori del Nidi comunali e 3 insegnanti che andranno a rafforzare il personale dei nidi comunali e della scuola d’infanzia. A queste assunzioni a tempo indeterminato si aggiungono anche 8 assunzioni di Funzionari Psicologi ed Educatori Socio-Pedagogici a tempo determinato della durata triennale per implementare l’organico della direzione servizi sociali.

“Il rafforzamento dell'organico comunale rappresenta un elemento fondamentale per questa Amministrazione e i risultati che stiamo raggiungendo dimostrano che il lavoro di programmazione sta dando risposte concrete – sottolinea l’assessora al Personale Laura Sparavigna –. Dopo l'ingresso dei nuovi agenti della Polizia Locale, oggi proseguiamo con un importante investimento sul personale destinato ai servizi educativi e sociali, settori strategici per la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Ogni assunzione è il risultato di un percorso amministrativo complesso, portato avanti con determinazione per restituire all'ente le professionalità necessarie a rispondere alle esigenze di una città che cresce e richiede efficienza, competenza e accessibilità. Rafforzare il capitale umano significa migliorare la capacità del Comune di programmare, innovare e garantire servizi tempestivi e di qualità”.

E il piano di assunzioni non si ferma: entro la fine dell’anno è programmato l’ingresso di ulteriore personale per dare piena attuazione agli obiettivi del Piano triennale: per il 2026 si tratta di 358 nuovi dipendenti destinati a rafforzare tutte le direzioni dell’Amministrazione.

“È una scelta politica chiara: investire sulle persone che ogni giorno fanno funzionare il Comune, perché un'Amministrazione forte si costruisce innanzitutto attraverso il valore delle proprie professionalità e la capacità di attrarre nuove competenze al servizio della comunità” conclude l’assessora Sparavigna.