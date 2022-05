Torna la 'Cento chilometri del Passatore': 21 - 22 maggio

La 100 km del Passatore, unanimemente riconosciuta come l’ultramaratona più bella del mondo torna dopo due anni di stop forzato causa pandemia Covid-19 al tradizionale circuito che collega Firenze a Faenza. La 48ª edizione della 100 km del Passatore è stata presentata oggi alle 12 nella sala Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze. Il Passatore, anche quest'anno denominato "Le vie del Sangiovese", è promosso ed organizzato dall'associazione faentina 100 km del Passatore insieme al supporto del gruppo sportivo. Fondamentale il sostegno di Uoei, Admo, Csen e Cai, Consorzio Vini di Romagna, dei Comuni di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella, della Regione E-R e Toscana, della Provincia di Ravenna e della Città Metropolitana di Firenze. La Cento 2022 è resa possibile anche da Faenza C’entro e Unione Romagna Faentina.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente dell’Asd 100 km del Passatore Giordano Zinzani, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, l’assessore allo sport di Faenza Martina Laghi, il capo area mercato del Banco Fiorentino Gianluca Bresci, il sindaco di Fiesole Anna Ravoni, il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il responsabile marketing e comunicazione di Artcrafts International (che distribuisce in Italia il marchio HOKA ONE ONE) Alessio Ranallo e il coordinatore delle Misericordie fiorentine Simone Torrini.

"L'ultramaratona più bella del mondo perchè attraversa territori tra i più suggestivi in assoluto - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - una corsa che è nel cuore dei fiorentini da quasi mezzo secolo, diventata ormai un pezzo di storia della nostra città. Saranno quasi duecento i fiorentini alla partenza: un'occasione per dimostrare quanto lo sport sia vivo nella a Firenze e quanto la città sia pronta ad accogliere eventi di questa importanza".

Anche quest'anno Consorzio Vini di Romagna ha voluto abbinare lo slogan “le vie del Sangiovese” alla manifestazione, in omaggio alle strade percorse dai partecipanti durante il tracciato che lega la Toscana alla Romagna, terre dove viene coltivato il vitigno "Sangiovese" e dal quale vengono ricavati vini d'alta qualità come il Chianti (in Toscana) e il Sangiovese (in Romagna).

A meno di due settimane dalla partenza, prevista per sabato 21 maggio alle 15 da Piazza del Duomo a Firenze, risultano oltre 3200 iscritti. Un risultato che premia l’organizzazione dopo due difficili anni causa pandemia Covid-19 e in seguito alla recente scomparsa del compianto Pietro Crementi. Tra gli iscritti si contano oltre 500 donne, un migliaio di esordienti, 420 toscani (dei quali oltre 185 fiorentini), circa 400 emiliano romagnoli (di cui oltre 130 faentini) e 43 atleti provenienti da 26 nazioni straniere.

Il vincitore dell’ultima edizione del Passatore (2019), Marco Menegardi, non sarà presente ai nastri di partenza per difendere il risultato. Notizia dell’ultimo minuto, il recordman “re” Giorgio Calcaterra sarà presente al Passatore numero 48 riprendendo così una sua grande classica dopo gli anni di stop dovuti a pandemia. Tra i runner più agguerriti troviamo il trentino Silvano Beatrici (5° al Passatore 2014 e 4° nel 2019), il rocchigiano Matteo Lucchese (1° alla Ultramaratona della Pace sul Lamone 2020, 1° alla 100 km di Seregno 2018, 2° alla 50 km di Romagna 2018 e due volte vincitore della Pistoia-Abetone Ultra-marathon), il romano Carlos Alberto Federico (vincitore della 50 km del Centro Italia 2019), il folignate Matteo Zucchini (fresco vincitore della 100 km delle Alpi) e il torinese Silvio Bertone (alla 6^ Cento in carriera e 2 volte vincitore della Les 100 km Entre Terre et Mer).

In ambito faentino, sugli scudi troviamo Massimo Ciani (5 Cento consecutive dal 2015 al 2019), Christian Reali, Alessio Grillini (4 partecipazioni al Passatore), Martino Angelo Marzari (2° alla Terre di Siena Ultramarathon 2020) e Luigi Pecora (4 Cento consecutive dal 2016 al 2019, 1° alla BI-Ultra 12h nonché specialista nelle gare 6 ore). In ambito romagnolo il brisighellese Alessandro Benerecetti (terza Firenze-Faenza per lui), il solarolese Stefano Farina (1° alla 6 ore della Birra 2018 e 2° l’anno dopo) e il forlivese Sandro Valbonesi.

Tra gli atleti stranieri maggiormente quotati i capoverdiani Oliveira Jailson Manuel Duarte e Nataniel De Jesus Semedo Moreira oltre all’inglese Lee Grantham. In campo femminile tra le atlete maggiormente competitive troviamo la bolognese Maria Rosa Costa, la romana Eleonora Rachele Corradini, la ceca Lenka Horakova e la francese Christine Kinsella.

La 48eª 100 km del Passatore è resa possibile anche grazie agli sponsor BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, Banco Fiorentino Mugello – Impruneta – Signa, Consorzio Vini di Romagna, Coop Alleanza 3.0, Kiron, Hoka ONE ONE, Natura Nuova, Moreno, Hera e Decathlon.Come ogni anno, tantissime sono le associazioni di volontariato e i Servizi Sanitari che prestano il loro servizio alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Asd 100 km del Passatore.

Per quanto riguarda i premi della Cento, oltre a quelli di classifica, sono previsti riconoscimenti anche per i recordman maschile e femminile, per i gruppi podistici e per il vincitore del Gran Premio della Montagna intitolato a Francesco Calderoni per quanto concerne il primo atleta maschile e quello dedicato ad Angela Bettoli alla prima atleta: entrambi i premi sono assegnato al fondista (maschile e femminile per l’appunto) che transiteranno per primi sul Passo della Colla di Casaglia (913 metri slm, al 48° km), giungendo poi al traguardo di Faenza. Sarà inoltro conferito il premio di miglior esordiente dedicato alla memoria del maratoneta Simone Grassi mentre il "Trofeo Elio Assirelli", istituito alla memoria del presidente della Associazione scomparso nel 2009, sarà assegnato alla prima donna al traguardo.

Il 16 maggio 2022 sarà inaugurata alla Galleria comunale d’Arte Voltone della Molinella di Faenza l’esposizione delle ceramiche donate a Pietro Crementi dagli artisti faentini. Sarà inoltre presentato il libro “Pirì Crementi Prì, l’arzdor de Pasador”. Una mostra e un libro che raccontano la vita del compianto storico direttore della Cento. Per quanto concerne le staffette, il 21 maggio da Fiesole partirà quella del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza (con arrivo in Piazza del Popolo atteso per le 21 circa) mentre, dalle 16,45 scatterà dal Passo della Colla di Casaglia la Staffetta 50x1000 della Csi Faenza e Atletica 85 il cui arrivo è previsto alle 21,15 in Piazza del Popolo. Alle 19,30 è atteso anche l’arrivo della staffetta Asd Disabili Faenza a cui farà seguito alle 20 la chiusura de “1 km di solidarietà dell’Associazione Autismo Faenza ONLUS”. Alle 20,30 sarà invece la volta del Color Run, organizzato da ASD Gioca lo Sport senza Frontiere.

La Cento 2022 sarà trasmessa via Tv e Web grazie a SPORT2U.TV in diretta web sul percorso da Firenze a Faenza con studio di appoggio a Faenza e tramite video player anche sul sito sportivo Nazionale OASPORT.IT oltre che nel profilo social della 100 Km dalle 14,50 circa sino a tarda serata.