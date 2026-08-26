Torna dal 28 al 30 agosto la 245ª Antica Fiera di Lastra a Signa

La 245ª edizione dell’Antica Fiera di Lastra, uno degli appuntamenti storici e più attesi dell’estate lastrigiana si terrà da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026.

Organizzata dal Comune di Lastra a Signa con il patrocinio della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze, la collaborazione dell'associazionismo locale e di Confcommercio Firenze Arezzo per i mercatini, la manifestazione trasformerà il centro storico e le vie cittadine in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra gli ingredienti principali di quest'anno: concerti dal vivo, spettacoli per bambini, rievocazioni delle tradizioni agricole, iniziative per i giovani e il consueto gran finale con i fuochi d'artificio musicali.

Gli spazi della Fiera

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In piazza Garibaldi si terranno i concerti e spettacoli principali della manifestazione che vedranno alternarsi: venerdì 28 agosto alle 21 Andrea Agresti in Fritto misto republic. Music Show, sabato 29 agosto alle 21 il duo pisano tra jazz-swing e cantautorato i Gatti Mézzi. Infine domenica 30 agosto, sia in piazza Garibaldi che nelle altre vie del centro storico, la musica itinerante e l’energia balcanica della Zastava Orkestar.

Il Giardino delle Mura ospiterà Giardini di Giochi a cura del Teatro Popolare d’Arte: uno spazio dedicato a bambini, famiglie e a tutta la comunità con spettacoli di teatro di figura, laboratori, musica, danza. Un programma che intreccia spettacoli dal vivo, partecipazione e valorizzazione delle realtà artistiche del territorio.

In via Gramsci nei pressi dell’ipermercato Coop.fi domenica 30 agosto dalle 16.30 dimostrazione di aratura con trattori d’epoca. La mattina dello stesso giorno sfileranno in corteo per le vie del centro cittadino oltre 50 trattori, sia d’epoca che moderni, provenienti da varie zone della provincia di Firenze.

Nella zona industriale di Stagno/Piazza Trecciaiole si terrà l’esposizione e le dimostrazioni motoristiche di auto a cura del Team Giacomelli.

Il centro storico, durante i tre giorni della manifestazione, ospiterà inoltre mercatini organizzati da Confcommercio Firenze e Arezzo, stand delle associazioni di volontariato, Area street food e l'Open Day della Misericordia di Lastra a Signa.

Allo stadio comunale gli eventi dell’ultima serata con animazione e intrattenimento a cura di Dj Giamba, la tombola e i fuochi d’artificio musicali.

“Un programma ricchissimo di eventi – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso- che interesserà non solo il centro storico ma anche altri luoghi e spazi del nostro territorio; avremo i concerti in piazza Garibaldi che è il fulcro della manifestazione, avremo l’aratura e la sfilata dei trattori per sottolineare e ricordare le tradizioni agricole del Comune, avremo la novità della manifestazione motoristica non competitiva di auto da corsa storiche e stradali a cura del Team Giacomelli e tante iniziative per famiglie e bambini: ancora una volta la fiera sarà un mix di tradizione e innovazione, con eventi di qualità e per tutte le fasce di età”.

“Mi piace sottolineare – ha aggiunto l’assessore alla cultura e agli Eventi e Manifestazioni Massimo Galli- la grande varietà di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali e di intrattenimento che credo possano interessare tante tipologie di pubblico ed essere trasversali alle generazioni. Oltre a quanto già evidenziato dal sindaco invito tutti a visitare il giardino delle Mura animato dall'associazione Teatro Popolare d’arte/ Teatro delle Arti con una molteplicità di giochi e affabulazioni e a partecipare alle letture in sala consiliare nell’ambito mostra sui 130 anni dallo sciopero delle Trecciaiole”.

Il programma nel dettaglio

Venerdì 28 agosto

Ore 18:30 (Piazza del Comune): Inaugurazione della 245ª edizione della Fiera con la lettura del tradizionale editto storico affidata all'attore Alessandro Calonaci, seguita dalla performance musicale della Banda della Misericordia di Malmantile.

a seguire (Giardini di Giochi, dentro le mura): Spettacolo di burattini per bambini e famiglie "Il Buono, lo Gnomo e il Cattivo" a cura di Italo Pecoretti.

Ore 21Torneo di burraco presso la terrazza della sala consiliare organizzato da Auser Associazione Volontariato.

Ore 21:00 (Piazza Garibaldi): Show musicale e intrattenimento con Andrea Agresti nel suo spettacolo "Fritto misto republic".

Sabato 29 agosto

Dalle ore 16:00 (Giardini di Giochi- Giardino delle Mura): Iniziativa "Pianopiano? Forteforte!", un pianoforte a coda messo a disposizione di musicisti, studenti e appassionati.

Dalle ore 16:00 (Palazzetto dello Sport): Animazione e attività a cura della Consulta Giovani di Lastra a Signa in collaborazione con Mita Academy e Sociolab, in contemporanea con le sfide del Torneo LEO 18 2026 di basket. Nel corso dell'evento iniziativa sul tema della sostenibilità ambientale e sul riciclo creativo in collaborazione con Its Mita Academy e Sociolab, con realizzazione dal vivo di accessori con materiale di recupero

Ore 16:30 – 18:00 (Giardini di Giochi- Giardino delle Mura): Esibizione musicale dei giovani allievi dell'Accademia Musicale Enrico Caruso

Ore 18:00 (Giardini di Giochi- Giardino delle Mura): Spettacolo di marionette a filo "Anime di legno" con Silvia Diomelli.

Ore 21:00 (Piazza Garibaldi): Concerto dei Gatti Mézzi.

Domenica 30 agosto

Ore 08:30 (Partenza SMAC via Gramsci - Arrivo Piazza Garibaldi): "Camminata nei Cerreti", percorso di 6,5 km a cura dell'Associazione Pro Lastra Enrico Caruso e della Sezione Soci Coop Le Signe.

Ore 09:00 – 13:00 (Zona Industriale di Stagno / Piazza Trecciaiole): Esposizione e sfilata di auto d'epoca a cura del Team Giacomelli.

Ore 10:00 – 13:00 e 17:00 – 21:30 (Piazza Garibaldi): Open Day Mise Lastra, giornata dedicata al volontariato della Misericordia con screening sanitari gratuiti, giochi, simulazioni di soccorso e intrattenimento musicale con Dj Giamba.

Ore 10:00 e 11:30 (Piazza Garibaldi e centro): Esposizione di trattori e macchinari agricoli, seguita alle 11:30 dalla suggestiva Sfilata dei trattori fino al Parco Fluviale

Ore 16:30 (Via Gramsci - Zona Centro Coop.fi): Dimostrazione di aratura.

Ore 16:30 – 18:00 (Giardini di Giochi-Giardino delle Mura): Esibizioni di danza (scuole Salsarika e Luv Dance), musica dal vivo con gli allievi dell'Accademia Caruso e spettacolo di burattini "Di Pinocchio l'avventura" con Italo Pecoretti.

Ore 18:30 e 19:30 (Centro Storico): Musica itinerante ed energia balcanica con la Zastava Orkestar.

Ore 19:00 (Palazzo Comunale - Sala Consiliare): Incontro di letture "In ricordo delle trecciaiole", nell'ambito delle celebrazioni per i 130 anni dallo sciopero delle Trecciaiole, a cura della Compagnia teatrale La Ginestra.

Ore 21:00 ancora la Zastava Orkestar nella zona dello stadio comunale

21:30 (Stadio Comunale): Intrattenimento con Dj Giamba e la tradizionale tombola

Ore 23:00 (Stadio Comunale): Grande chiusura con lo Spettacolo Pirotecnico Musicale.

Durante i tre giorni saranno presenti: