The House with the Ocean View, nuova reperformance alla mostra Marina Abramović

Dal 4 al 16 dicembre all'interno degli spazi della mostra di Palazzo Strozzi

Da Martedì 4 Dicembre a Domenica 16 Dicembre 2018, la mostra Marina Abramović. The Cleaner (in corso a Palazzo Strozzi fino al 20 Gennaio 2019) si arricchisce con The House with the Ocean View, performance originariamente tenuta da Marina Abramović presso la Sean Kelly Gallery di New York nel 2002 e replicata a Palazzo Strozzi all'interno del programma di reperformance eseguite da un gruppo di performer specificatamente formati e selezionati in occasione della mostra.

Come Marina Abramović nel 2002, a Palazzo Strozzi la performer Tiina Pauliina Lehtimaki, 30 anni, resta in isolamento, silenzio e digiuno per dodici giorni continuativi sotto gli occhi del pubblico che potrà vederla dormire, meditare, fare la doccia o usare il bagno all'interno di tre ambienti sopraelevati, congiunti a terra da scale i cui pioli sono sostituiti da coltelli con lame rivolte verso l'alto.

"Questa performance nasce dal mio desiderio di capire se è possibile usare una semplice routine quotidiana, con regole e restrizioni, per purificare me stessa" afferma Marina Abramović. "Riesco a modificare il mio campo energetico? E può questo cambiare a sua volta il campo energetico del pubblico e dello spazio?".

The House with the Ocean View diviene quindi una dichiarazione di trasparenza e, allo stesso tempo, di uno stato di impotenza, mirando a un intenso scambio di energia tra l'artista e gli spettatori.

La performance si tiene all'interno degli spazi della mostra di Palazzo Strozzi, aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00, il Giovedì fino alle ore 23.00 (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura).