Terza edizione del Wired Next Fest a Firenze

In collaborazione con il Comune di Firenze, il Wired Next Fest torna per il terzo anno consecutivo a Palazzo Vecchio dal 28 al 30 settembre

Tema di questa edizione: la semplicità. L’obiettivo è raccontare come l’innovazione, le nuove tecnologie, l’utilizzo di big data e intelligenze artificiali siano in grado di rendere la vita – di individui, aziende e organizzazioni – più semplice. Il digitale è infatti uno strumento perfetto per mettere al centro le persone, garantendo loro più libertà e opportunità.

«Tutti i colossi tecnologici che si sono affermati negli ultimi 20 anni non ci hanno consentito di fare qualcosa che prima non facevamo. Anche prima di internet e degli smartphone, per esempio, condividevamo foto, comunicavamo, viaggiavamo, cercavamo informazioni, acquistavamo, ascoltavamo musica e vedevamo film. Solo che oggi facciamo tutto questo in maniera più semplice e immediata. È questa la grande rivoluzione del digitale», dice Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia.

Di questo e molto altro si parlerà a Firenze, dove il WNF18aprirà il 28 settembre con una opening musicale, per poi continuare con la programmazione nei due giorni successivi che animerà Palazzo Vecchio con interviste, panel, keynote, workshop, laboratori, exhibit, performance artistiche e concerti, grazie alla partecipazione di esperti e opinion leader di rilievo nazionale e internazionale.

«Questo festival», ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, «è ormai diventato un appuntamento ricorrente e molto atteso, un’occasione per aprire i luoghi civici alla città e a una vasta platea di ospiti prestigiosi. Un appuntamento pensato per tutti, che manteniamo a ingresso libero e che, nelle precedenti edizioni, ha raccolto migliaia di partecipanti, sia agli incontri diurni che agli spettacoli serali. Come sempre ci avvicineremo al Wired Next Fest con l’animo curioso e la mente aperta, desiderosi di partecipare, di ascoltare, di vedere e di conoscere. Firenze si conferma città dell’innovazione e del futuro, non solo scrigno del suo splendido passato».

“Il Wired next Fest – ha sottolineato l’assessore all’innovazione Lorenzo Perra – è stata una scommessa vinta: nato tre anni fa, ha avuto un incredibile successo, 50 mila presenze nella prima edizione, e l’amministrazione dallo scorso anno oltre al patrocinio ha fatto ‘proprio’ l’evento, dandogli quindi una rilevanza maggiore. Il tema di quest’anno, la semplicità, è anche uno degli obiettivi del nostro Comune, da tempo impegnato a migliorare la propria efficienza e la vita dei cittadini con tecnologie e strumenti sempre più smart. Questo festival è uno strumento in più per parlare di innovazione e per lanciare Firenze nel futuro”.

Anche in questa nuova edizione il cast è ricchissimo e variegato. Tra i vari protagonisti, il padre di internet Vint Cerf, l’astronauta ESA - Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, il whistleblower Christopher Wylie che ha svelato lo scandalo di Cambridge Analytica, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, gli scrittori Michela Marzano e Valerio Massimo Manfredi, oltre all’attore e regista Sergio Castellitto, l’ex ministro del Lavoro ed ex Presidente Istat Enrico Giovannini, Stefano Scarpetta,direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali presso l'OCSE, l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, l’interface designer John Underkoffler e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Nei due giorni di programmazione il pubblico potrà assistere agli interventi di Terry Gilliam, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e già membro dei Monty Python, al cinema da domani con il suo nuovo film L’uomo che uccise Don Chisciotte, Mika, la star internazionale che ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo aggiudicandosi dischi d’oro e platino in oltre 32 paesi, Enrico Mentana, giornalista e direttore del tg di La7, Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico nonché fra i volti di punta di Sky, il regista e scrittore Paolo Genovese, la conduttrice Andrea Delogu, l’attore e regista Rocco Papaleo, i conduttori di Rock And Roll Circus su RAI RADIO2 Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico - che con la collaborazione di SIAE si sfideranno in un quiz musicale -, i fumettisti Zerocalcare e Sio e il curatore editoriale di Feltrinelli Comics Tito Faraci.

Al Wired Next Fest anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Alessio Rossi, il segretario Fim Cisl Marco Bentivogli, Marco Gay, imprenditore, amministratore delegato di Digital Magics, Massimiliano Magrini, venture capitalist, fondatore di United Ventures, Mauro Petrolani, Senior Partner, Fondo Italiano d'Investimento SGR, il deputato Filippo Sensi e il presidente della Camera Nazionale della Moda Carlo Capasa. Parteciperanno, inoltre, i video artisti Masbedo, Luca Del Monte, capo della divisione Politica industriale e pmi dell’ESA, Ilaria Bonacossa, curatrice e direttrice di Artissima, la più importante fiera di arte contemporanea in Italia.

Il palco del Wired Next Fest ospiterà anche due straordinarie reunion. La prima con il cast di Romanzo Criminale - la seriea dieci anni dalla messa in onda della prima puntata su Sky; sul palco ci saranno Francesco Montanari, Alessandro Roja, Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Daniela Virgilio, Nils Hartmann (Sky), Riccardo Tozzi (Cattleya), con la partecipazione straordinaria di Stefano Sollima. La secondacon il cast della serie cult Boris: Francesco Pannofino, Paolo Calabresi, Caterina Guzzanti, Ninni Bruschetta, Luca Vendruscolo e Marta Bertolini. Fox presenterà anche gli ideatori e gli attori della nuova serie televisiva Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana. Ampio spazio anche per fenomeni web come la scrittrice e webstar Elisa Maino, la creator e cantante Giulia Penna, il musicista The Andrè e gli youtuber The Show. E per il mondo dei videogiochi, i pro-player Daniele “IcePrinsipe” Paolucci, campione europeo di Fifa17, e Lorenzo “Trastevere73” Daretti, attuale campione di MotoGp eSport Championship.

Protagonisti del WNF18 anche molti manager e imprenditori che stanno vivendo l’innovazione come motore del cambiamento e opportunità di sviluppo. Tra questi: Nicola Neri, amministratore delegato di Ipsos Italia, Riccardo Pasqua, amministratore delegato Pasqua Vigneti e Cantine, Massimo Visentin, presidente e amministratore delegato di Pfizer Italia, Andrea Conzonato, presidente e amministratore delegato di British American Tobacco Italia, Andrea Bertalot, vicedirettore generale di Reale Mutua Assicurazioni e Fabiano Lazzarini, country manager di Qwant.

Il 28 settembre il WNF18 aprirà con un opening musicale:dalle ore 20.30 sul palco si alterneranno e si racconteranno Alessandra Amoroso, artista multiplatino in uscita con l’attesissimo nuovo album di inediti dal quale è stato tratto il singolo La Stessa, tra i brani più trasmessi in radio, Francesca Michielin, cantautrice polistrumentista reduce dal successo di 2640 e dal tour estivo nei festival più importanti d’Italia, Giuliano Palma che si esibirà con la sua band e Federica Abbate, con il suo primo ep In foto vengo male che ha inaugurato la sua carriera da cantautrice affermandola tra le artiste emergenti italiane più interessanti.

Il 29 settembre l’appuntamento sarà per una serata tra parole e musica, in cui alcuni tra i maggiori artisti italiani si racconteranno attraverso le loro storie e le loro canzoni. Una serata unica in acustico nel Salone dei Cinquecento a partire dalle ore 20.30, che vedrà protagonisti Motta, vincitore della Targa Tenco come “Miglior album in assoluto” per il suo ultimo disco Vivere o morire, Riccardo Sinigallia con il suo nuovo album Ciao Cuore e Colapesce che a ottobre sarà in tour in tutta Europa.

Ma la musica non si esaurisce con le due serate, al WNF18 di Firenze ci saranno anche il cantautore Dente che aprirà la programmazione di domenica 30 suonando alcuni pezzi in acustico, la cantautrice Dolcenera, il rapper Vegas Jones e Alex Braga in coppia con il pianista e compositore Francesco Tristano, che si esibiranno domenica 30 tardo pomeriggio interagendo con l’intelligenza artificiale AMI, sviluppata dall’Università Roma Tre.

Al Wired Next Fest ci sarà spazio anche per provare e testare nuove tecnologie. TheFabLab porterà le sue riproduzioni delle macchine di Leonardo da “laserare”, montare e far funzionare con littleBits, e userà la digital fabrication per presentare alcuni concetti chiave della fisica legati alle macchine semplici. Se si è appassionati di videogame, si potràtornare indietro nel tempo grazie a RetroCampus che porterà a Palazzo Vecchio i cabinati con i migliori videogiochi del passato. E se si è incuriositi dalla realtà virtuale, Gold permetterà di sperimentare la realtà aumentata grazie a postazioni dedicate.

Anche l’intelligenza artificiale sarà presente sul palco del WNF18. Il robot Yape dell’azienda italiana e-Novia, infatti, aiuterà i giornalisti di Wired Italia durante le loro interviste.

Nel 2017 l’edizione fiorentina del Wired Next Fest ha contato oltre 52mila presenze, più di 750mila gli utenti che hanno seguito il Festival in streaming sul sito di Wired e sulla sua pagina Facebook, arrivata a quota 3 milioni di reach sull’evento e 500mila video views nei due giorni tra sito e social. Grande successo anche per la serata musicale alla quale hanno partecipato tra Palazzo Vecchio e il maxischermo allestito in Piazza della Signoria circa 4.500 persone.

L’ingresso al WNF18 a Firenze è gratuito ma è necessaria la registrazione sul sito nextfest.wired.it

Info su wired.it e sulla pagina Facebook del Wired Next Fest (http://bit.ly/WNF18_FI)