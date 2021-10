Terza dose vaccini: si parte con gli operatori sanitari

Al via le prenotazioni da lunedì 11 ottobre per la terza dose a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali e che abbiano concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi. Ciò vista la disponibilità di vaccini e dando seguito a quanto indicato dalla struttura commissariale.

Per quanto riguarda i canali di prenotazione, alle ore 12 di lunedì 11 ottobre verrà aperta una apposita formella sul portale per l’appuntamento nei centri vaccinali. In alternativa, gli operatori interessati si potranno rivolgere anche ai canali della medicina generale e a quelli delle farmacie.

“Fuori luogo, inopportuna, una presa in giro per tutto il personale sanitario. La festa di martedì prossimo al Nelson Mandela Forum è questo! Be', d'altronde non potevamo aspettarci altro da un governatore conosciuto per essere il campione dei banchetti!Non abbiamo capito cosa ci sia da festeggiare nella Regione in cui i primi mesi di campagna vaccinale sono stati drammatici. E proprio al Mandela Forum, teatro del più grave scandalo d'Italia sui vaccini. Grazie alle nostre denunce e diversi servizi giornalistici, in primis quello della trasmissione di Italia 1 'Le Iene', è emerso che nell'hub di Campo di Marte non esistessero liste di riserva.

Mezz'ora prima della chiusura del centro, volontari e medici, per evitare di gettare tutte le dosi avanzate, chiamavano amici e parenti a vaccinarsi. Un affronto ai numerosi fragili e ultraottantenni che attendevano ancora di ricevere la prima iniezione.Soltanto a seguito delle nostre denunce e di una strigliata pubblica del Capo del Governo Draghi, Giani e Bezzini si sono ravveduti ed hanno invertito rotta dando la priorità alle vaccinazioni di over 80 e fragili.La festa è una vera e propria presa in giro al personale sanitario.

Medici e infermieri sono stremati dopo quasi due anni di pandemia. Hanno bisogno d'istituzioni capaci di ascoltarli e pronte ad assumere nuova forza lavoro, non dell'ennesimo siparietto in cui vengono elogiati per essere gli eroi della lotta al Covid”. E’ la dichiarazione di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.