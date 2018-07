Terrorismo globale: il giornalista Guido Olimpio al Flower al Piazzale

La firma del Corriere della Sera domani sera a Firenze per la presentazione del suo ultimo libro. Ingresso libero, ore 21

Firenze, 25 luglio 2018 – L’attualità irrompe sul terrazzo panoramico del Flower: domani, giovedì 26 luglio, lo spazio estivo al piazzale Michelangelo ospita Guido Olimpio, nota penna del Corriere della Sera, per la presentazione del suo ultimo libro intitolato “Terrorismi. Atlante mondiale del terrore”, edito da La Nave di Teseo (ingresso libero, ore 21).

A intervistare l’inviato ed esperto di terrorismo internazionale, intelligence, Medio Oriente e mondo narcos sarà Raffaele Palumbo. Come indica il titolo, il libro traccia il fenomeno terrorismo come minaccia multipla e costante, non sempre legata a motivazioni politiche e religiose. Una presenza diffusa che utilizza le forme più diverse per imporre la violenza: le azioni con i veicoli-ariete, l’attacco ai jet passeggeri, le sparatorie nelle scuole americane o dalle finestre di un casinò, le esecuzioni dei narcos messicani. Un racconto avvincente con le storie inedite dei protagonisti, l’analisi dei fronti più caldi e dei pericoli reali che corriamo.

L’appuntamento fa parte del ciclo “This is Florence”, talk radio show in diretta su Controradio e in web tv sulla pagina Facebook dell’emittente, nonché in streaming sul sito www.controradio.it e sulla app Controradio.