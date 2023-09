Terremoto in Marocco: lanciate raccolte fondi fiorentine

Poche ore dopo il tremendo terremoto che ha colpito il Regno nordafricano del Marocco, tutta la Toscana ha espresso massima solidarietà e vicinanza.

Una lettera appello per sensibilizzare tutti nei confronti della tragedia che sta affliggendo il Marocco, sua terra d’origine. Asmaa Gacem, imprenditrice originaria del Marocco attiva nel settore del turismo, dell’assistenza e dell’edilizia, ha voluto impegnarsi in prima persona dopo il terremoto che secondo una prima stima ha fatto oltre 2.500 vittime, distruggendo interi abitati, promuovendo una raccolta fondi.

“Caro amico, cara amica, in questi giorni - scrive Gacem - sto assistendo come tutti a questa grande tragedia che ha colpito Marrakech, la mia città, da dove provengo e dove ci sono tanti miei familiari, amici e conoscenti. Sono sicura che tu, come me, non rimarrai insensibile a quanto è accaduto. Pertanto, ho deciso di promuovere una raccolta di fondi per fare fronte alle necessità urgenti della popolazione colpita dal terremoto. Se vuoi partecipare con me a questa iniziativa, ti chiedo di fare una donazione, ringraziandoti fin da adesso”. Il riferimento è un’apposita piattaforma di raccolta fondi online. “Speriamo di poter raccogliere una cifra importante - spiega Gacem - da destinare all’assistenza di quanti hanno bisogno”.

A seguito del grave sisma che ha colpito in particolare l’area di Marrakech nella serata di venerdì 8 settembre, il Comitato Città di Prato pro Emergenze onlus si è urgentemente riunito per attivare nell’immediato una campagna di raccolta fondi pro emergenza terremoto Marocco.

Il Comitato Città di Prato pro Emergenze onlus, nato nel 2000 ad opera delle tante realtà istituzionali, associative ed imprenditoriali presenti sul territorio pratese, si è sempre contraddistinto per il suo intervento solidale verso le popolazioni colpite da calamità naturali e non.

Per chi volesse effettuare donazioni i riferimenti sono:

Codice IBAN per le donazioni: IT31A0306921531100000005806Intestatario del conto: Comitato Città di Prato Pro Emergenze onlusCausale: "Terremoto Marocco"Istituto creditizio: Banca Intesa Sanpaolo

La terra del Marocco non ha mai avuto un'attività di esplorazione petrolifera di grande importanza rispetto alle altre zone dell'Africa, ma già da anni, è nota la presenza di idrocarburo sia ad olio che gas, con giacimenti nella zona di Essaouira, lungo il litorale costiero dell'Oceano Atlantico per la parte Offshore. Particolare ed importante la zona di Inezgane, costiero di Agadir. in un'Area di circa 13.000 chilometri quadrati vi è stata scoperta la presenza di oltre 2 miliardi di barili di olio.